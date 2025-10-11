為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不來會後悔！潮派鹿港音樂祭ing 玖壹壹、盧廣仲壓軸

    2025/10/11 11:31 記者張聰秋／彰化報導
    潮派鹿港演唱會卡司陣容曝光，玖壹壹、盧廣仲壓軸演出。（縣府提供）

    開唱了！為期17天的2025台灣設計展，今天（11日）第2天，光看展不夠癮，還要來個演唱會才行！三大展區之一的鹿港展區，今、明兩天「潮派鹿港」演唱會在鹿港體育場舉行，而且直接從白天就開唱，一路嗨到晚上9點40分，兩天都超過10個小時不間斷的音樂饗宴，卡司陣容超豪華，不來現場聽真的會後悔！

    縣府表示，這不只是音樂祭，是彰化年度最大震撼現場，2天集結了26組超人氣獨立樂團和重量級卡司，就是要樂迷們嗨到聲嘶力竭。

    今晚壓軸就是超高人氣的本土天團玖壹壹，白天場也完全不馬虎，從上午11點開始就有宋德鶴、OBSESS等實力派歌手，晚上更有怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、溫蒂漫步等眾多人氣樂團接力開唱。

    明天（12日）的壓軸則是金曲、金鐘、金馬三金得主盧廣仲，準備用招牌「Lulu」式魅力融化鹿港。明天的陣容同樣星光熠熠，包括金曲樂團美秀集團、搖滾樂團TRASH、麋先生MIXER、以及獨立圈超人氣的無妄合作社，甚至還有來自日本愛知縣的SpecialThanks跨海參演，讓樂迷朋友不用出國就能享受國際級的音樂饗宴！

    這次音樂祭把台灣音樂祭最具指標性的樂團幾乎「一網打盡」，就是要讓大家知道，彰化這次真的玩很大，縣府同時安排了專屬接駁車，從彰化車站就能直達會場，讓大家免煩惱、免走路，一路輕鬆讓大家來朝聖！

    更多資訊請詳見潮派鹿港IG連結：https://www.instagram.com/lukangmusicfestival/

    2天演唱會白天唱到晚上，現場嗨翻10小時不間斷！（縣府提供）

    演唱會人潮多，縣府鼓勵大家多搭乘免費接駁車。（縣府提供）

    台灣設計展第2天，鹿港體育館演唱會從早上11點開唱一路唱到晚上9點40分。（縣府提供）

