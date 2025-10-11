農友呂正祥釀製竹塹白酒 奪舊金山烈酒大賽雙金

農友呂正祥今年再以台中194竹塹白酒獲舊金山烈酒大賽雙金獎，去年則以米威士忌獲銅牌。（記者洪美秀攝）

採用自然農法種好米，花3年釀出新竹第一道純米威士忌，並以新竹城隍廟為酒標，取名「竹塹酒」，已連續2年在舊金山烈酒大賞奪獎的新竹市農友呂正祥，除每年會送好米給市轄國小弱勢學童，也在釀酒界釀出心得，去年首次以米威士忌獲舊金山烈酒大賽銅牌後，今年再以台中194竹塹白酒勇奪舊金山烈酒大賽白酒雙金牌獎，更發豪願要以新竹特色景點命名做新竹「地酒」，用12年將新竹地酒獻給新竹市。

8年前，為家人的健康，呂正祥在竹市千甲地區當起農夫種稻，這幾年來，因採友善耕作，種出的米食味值，經檢測已高達86分的頂級香米，但因國人飲食習慣改變，米食需求大為降低，很多稻農所種的米常滯銷或銷售不佳，每年剩的舊米越積越多。

3年前投入米威士忌的釀造，自嘲是「乞丐發大願」，去年終釀出第一道新竹在地的米威士忌，為讓這個新竹在地米釀的威士忌留下歷史紀錄，呂正祥以城隍廟當酒標，取名「竹塹酒」，並參加舊金山世界烈酒大賽，沒想到一參賽就獲銅牌。今年又以台中194的米釀造竹塹白酒獲2025舊金山烈酒大賽的雙金牌獎，跌破許多大型釀酒業者眼鏡。

呂正祥說，他種出的米食味值都達80分以上，以高雄147及台中194品種為主，從插秧苗、耕作管理、收割、烘乾、碾米、色選、碎米，都不假他人之手，米威士忌採用穀類蒸餾發酵後，需再灌入橡木桶陳化，最後才裝瓶，花了3年釀出的第一道米威士忌，只做400瓶，他打算每年以竹塹的酒標及新竹在地知名的古蹟建築，像是東門迎曦、新竹州廳、護城河及辛志平校長故居、新竹市美術館及新竹州圖等做地酒，期完成12款米威士忌系列酒，獻給所愛的新竹市，做為在地地酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

