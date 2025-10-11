光復鄉也該有國慶！暖男扛國旗進災區 鏟子超人圍聚感動唱國歌

一名網友昨日為了讓「鏟子超人」們也能感受國慶氛圍，扛了一面大國旗挺進災區為鏟子超人們打氣，後來陸續有人找他合照，並一起唱國歌，堪稱另類國慶典禮。（取自Threads @poetrainy027 、@martin.liu.34）

昨天（10日）是國慶日，在民眾享受美好的國慶連假時，仍有一批志工在花蓮光復鄉重災區揮灑汗水，希望替災民重建家園。一名網友昨日為了讓「鏟子超人」們也能感受國慶氛圍，扛了一面大國旗挺進災區為鏟子超人們打氣，後來陸續有人找他合照，並一起唱國歌，堪稱另類國慶典禮。他將過程PO網後，不少網友深受感動。

原PO昨晚在Threads上發文還原經過，表示其實一開始完全沒有想到國旗會這麼熱門。原本他只想在車站陰涼處默默舉旗，讓大家感受國慶的氛圍，直到中午給現場的師傅按摩完，精神來了，於是決定挺進深處災區，用飄揚的旗幟來沿路渲染氣氛以及打氣。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，一開始抵達佛祖街，就看到每個水溝孔都有人在挖，「現場很衝擊，三十多度高溫，你各位真的像超人一樣在那邊哇呀哇呀挖，」於是他也沿路舉國旗，向鏟子超人們敬禮。而在保安寺，那高高的土山、一袋袋的沙包，更是讓他說不出話，「太震撼了，幾百個人一鏟一鏟地弄著沙包與土堆。」

原PO說，他在場走到哪就默默敬禮到哪，直到陸續有人合照，大家一起唱國歌，一起合照，很高興現場因為這面旗幟，有了鼓舞士氣與歡樂的氛圍，「當下真的會歡樂到有點捨不得走。」他表示，可惜自己體力沒這麼好，只能做到這樣。他很開心做了帶國旗到光復的決定，他也開玩笑表示，今天又多了一號「國旗超人」，最後也祝大家國慶快樂。

文章PO出後，大量在現場的鏟子超人，事後感動地留言表示：「屬於光復鏟子超人的雙十節」、「今天在保安寺擔任沙包超人的我們，有和您的國旗一起合照，謝謝您讓我最後直接破防」、「謝謝你讓我在沒有參加國慶的情況下，救災開啟的一天感到安心」、「雖然我們沒有在市府廣場升旗，但我們在花蓮光復、在佛祖街跟一起努力的大家一起升旗唱國歌」、「謝謝你，在現場有看到你一直舉著旗子感覺很重」。

原PO授權轉載

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法