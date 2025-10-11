為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復鄉也該有國慶！暖男扛國旗進災區 鏟子超人圍聚感動唱國歌

    2025/10/11 11:31 即時新聞／綜合報導
    一名網友昨日為了讓「鏟子超人」們也能感受國慶氛圍，扛了一面大國旗挺進災區為鏟子超人們打氣，後來陸續有人找他合照，並一起唱國歌，堪稱另類國慶典禮。（取自Threads @poetrainy027 、@martin.liu.34）

    一名網友昨日為了讓「鏟子超人」們也能感受國慶氛圍，扛了一面大國旗挺進災區為鏟子超人們打氣，後來陸續有人找他合照，並一起唱國歌，堪稱另類國慶典禮。（取自Threads @poetrainy027 、@martin.liu.34）

    昨天（10日）是國慶日，在民眾享受美好的國慶連假時，仍有一批志工在花蓮光復鄉重災區揮灑汗水，希望替災民重建家園。一名網友昨日為了讓「鏟子超人」們也能感受國慶氛圍，扛了一面大國旗挺進災區為鏟子超人們打氣，後來陸續有人找他合照，並一起唱國歌，堪稱另類國慶典禮。他將過程PO網後，不少網友深受感動。

    原PO昨晚在Threads上發文還原經過，表示其實一開始完全沒有想到國旗會這麼熱門。原本他只想在車站陰涼處默默舉旗，讓大家感受國慶的氛圍，直到中午給現場的師傅按摩完，精神來了，於是決定挺進深處災區，用飄揚的旗幟來沿路渲染氣氛以及打氣。

    原PO指出，一開始抵達佛祖街，就看到每個水溝孔都有人在挖，「現場很衝擊，三十多度高溫，你各位真的像超人一樣在那邊哇呀哇呀挖，」於是他也沿路舉國旗，向鏟子超人們敬禮。而在保安寺，那高高的土山、一袋袋的沙包，更是讓他說不出話，「太震撼了，幾百個人一鏟一鏟地弄著沙包與土堆。」

    原PO說，他在場走到哪就默默敬禮到哪，直到陸續有人合照，大家一起唱國歌，一起合照，很高興現場因為這面旗幟，有了鼓舞士氣與歡樂的氛圍，「當下真的會歡樂到有點捨不得走。」他表示，可惜自己體力沒這麼好，只能做到這樣。他很開心做了帶國旗到光復的決定，他也開玩笑表示，今天又多了一號「國旗超人」，最後也祝大家國慶快樂。

    文章PO出後，大量在現場的鏟子超人，事後感動地留言表示：「屬於光復鏟子超人的雙十節」、「今天在保安寺擔任沙包超人的我們，有和您的國旗一起合照，謝謝您讓我最後直接破防」、「謝謝你讓我在沒有參加國慶的情況下，救災開啟的一天感到安心」、「雖然我們沒有在市府廣場升旗，但我們在花蓮光復、在佛祖街跟一起努力的大家一起升旗唱國歌」、「謝謝你，在現場有看到你一直舉著旗子感覺很重」。

    原PO授權轉載

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播