天母商圈多元活動一連串 台灣欒樹金燦美景襯托

台北市天母地區忠誠路上的台灣欒樹，陸續開花。（台北市公園處提供）

在北市敦化南路的台灣欒樹全面盛開後，台北市天母地區忠誠路上的台灣欒樹接棒，台北市公園處園藝工程隊隊長楊國瑜說，今年潤六月影響節氣，各地欒樹到了9月底才開始盛開；台北市除了敦南、忠誠兩條欒樹林蔭大道，大度路二、三段自行車道、新生北路、民生東路2段及3段、忠孝東路7段、濱江街、塔悠路、玉泉街等路段也能捕捉欒樹百變姿態，民眾可以就近欣賞在地花樹之美。

公園處指出，敦化南路的欒樹大道在教師節連假全面盛開，國慶連假輪到具有郊區異國風情的天母地區，其中忠誠路商圈起自忠誠公園，經蘭雅公園、蘭雅國中，及士東路口的天母棒球場、天母運動公園、台北市立大學天母校區等，特色商家多元，一直到萬聖節期間都有豐富活動，民眾可以一遊順便觀賞色彩斑斕的欒樹。

公園處指出，忠誠路的人行道淨寬充足，配置帶狀花台或綠帶，中央分隔島最寬達到6米，共栽植千餘株台灣欒樹，形塑出「高級感」商圈氛圍。欒樹在春夏時青翠綠葉隨風擺動，為二至三回羽狀複葉，頗類似苦楝，故又名「苦楝舅」，事實上公園處也在忠誠路人行道花台綠帶零星栽植些苦楝妝點春天氣息，民眾可以觀察比對。

公園處表示，秋季是觀賞欒樹的最佳時機，台灣欒樹枝梢發出金燦燦的黃色圓錐花序，是金秋象徵性色彩；進入十月短暫花謝後結出有三片膜狀苞片，中空燈籠狀蒴果，內含三粒種子，此時苞片呈現玫瑰紅，並在11月又轉成褐色。因有著綠、黃、紅、褐的顏色變化，又被稱為「四色樹」。此刻正是台灣特有原生的欒樹黃花紅果交錯時節，呈現色彩斑斕的美景。

台北市天母地區忠誠路上的台灣欒樹，陸續開花。（台北市公園處提供）

