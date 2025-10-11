為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南關子嶺溫泉噴發！水柱高4公尺 僅不到5分鐘

    2025/10/11 10:33 記者楊金城／台南報導
    溫泉從監測井噴發有4米高度。（民眾提供）

    溫泉從監測井噴發有4米高度。（民眾提供）

    台南白河關子嶺溫泉今晨（11日）噴發，但只持續不到5分鐘就停了。

    溫泉噴發位置在關子嶺嶺頂公園旁、自來水加壓站的前方，疑從之前探勘溫度、地下水、地質留下的監測井噴發出高溫的泥漿溫泉。

    今天上午6點45分，加壓站前突然噴發泥漿溫泉，水柱約達4公尺高度，泥漿水流至環嶺公路175線路面，但噴發不久，隨後停止，居民拿三角錐圍起覆蓋泥漿的路面，避免人車經過發生滑倒的危險，並清洗路面。

    當地關嶺里長蔡宗羲說，噴發溫泉位置疑從監測井噴發，應該是地底有阻塞，或地殼變動，導致洩壓噴泉出來；台南市觀旅局已接獲通報，後續再監測處置。

    關子嶺以泥漿溫泉聞名，目前2處溫泉露頭出水口在火王廟前、寶泉橋旁，因泥漿溫泉出水不穩，加上溫泉業者用水需求增加，早年台南縣政府曾在嶺頂加壓站鑽探溫泉失敗，台南市升格後，2014年也曾在關子嶺進行地下水、地質探勘。關子嶺溫泉也曾因地震、地殼變動，出水變少，2013年也有過1次噴發溫泉、天然氣造成溫泉民宿的停車場崩塌。

    疑從監測井噴發泥漿溫泉。（記者楊金城攝）

    疑從監測井噴發泥漿溫泉。（記者楊金城攝）

    疑從監測井噴發泥漿溫泉。（記者楊金城攝）

    疑從監測井噴發泥漿溫泉。（記者楊金城攝）

    噴發位置。（記者楊金城攝）

    噴發位置。（記者楊金城攝）

    噴發位置在嶺頂公園旁的自來水加壓站。（記者楊金城攝）

    噴發位置在嶺頂公園旁的自來水加壓站。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播