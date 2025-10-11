台南關子嶺溫泉噴發！水柱高4公尺 僅不到5分鐘

溫泉從監測井噴發有4米高度。（民眾提供）

台南白河關子嶺溫泉今晨（11日）噴發，但只持續不到5分鐘就停了。

溫泉噴發位置在關子嶺嶺頂公園旁、自來水加壓站的前方，疑從之前探勘溫度、地下水、地質留下的監測井噴發出高溫的泥漿溫泉。

今天上午6點45分，加壓站前突然噴發泥漿溫泉，水柱約達4公尺高度，泥漿水流至環嶺公路175線路面，但噴發不久，隨後停止，居民拿三角錐圍起覆蓋泥漿的路面，避免人車經過發生滑倒的危險，並清洗路面。

當地關嶺里長蔡宗羲說，噴發溫泉位置疑從監測井噴發，應該是地底有阻塞，或地殼變動，導致洩壓噴泉出來；台南市觀旅局已接獲通報，後續再監測處置。

關子嶺以泥漿溫泉聞名，目前2處溫泉露頭出水口在火王廟前、寶泉橋旁，因泥漿溫泉出水不穩，加上溫泉業者用水需求增加，早年台南縣政府曾在嶺頂加壓站鑽探溫泉失敗，台南市升格後，2014年也曾在關子嶺進行地下水、地質探勘。關子嶺溫泉也曾因地震、地殼變動，出水變少，2013年也有過1次噴發溫泉、天然氣造成溫泉民宿的停車場崩塌。

疑從監測井噴發泥漿溫泉。（記者楊金城攝）

疑從監測井噴發泥漿溫泉。（記者楊金城攝）

噴發位置。（記者楊金城攝）

噴發位置在嶺頂公園旁的自來水加壓站。（記者楊金城攝）

