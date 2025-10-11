墾丁國慶鳥報到！赤腹鷹打頭陣「大閱兵」屢創新高破40萬大關

大量赤腹鷹群。（翻攝自嘯鷹報報臉書公開社團）

墾丁國家公園內的候鳥生態豐富，昨天是國慶日，傳說中的「國慶鳥」灰面鵟鷹已逐漸增加，但上一波打前鋒的「赤腹鷹」再創下歷年新高後，報到的數量持續不減，截至昨天已突破40萬大關，接下來的任何一隻被觀察到的赤腹鷹，都是新紀錄。

墾丁猛禽達人蔡乙榮指出，昨天全台各地的灰面鵟鷹紀錄明顯增加，而在時間上好似「先鋒部隊」的赤腹鷹，在墾丁國家公園的範圍內仍有數百隻紀錄，本季累計赤腹鷹已達40萬261隻，衝破40萬隻，持續創歷年新高，也被愛好者笑稱是「國慶大閱兵」。

至於主角「國慶鳥」灰面鵟鷹，從昨天開始，屏東滿州下午記錄陸續抵達的灰面鵟鷹825隻，至於清晨起鷹出發的灰面鵟鷹有256隻，本季累計灰面鵟鷹共475隻。

蔡乙榮指出，目前巴士海峽的天氣大致穩定，多雲有雷雨，吹偏東北風至東風，風力4級至5級，雷雨區陣風7級，對猛禽南遷越海稍有阻礙。在東亞猛禽遷徙路徑的概況：琉球列島線，對馬海峽為「綠燈」、琉球群島為「綠燈」，台灣海峽線為「綠燈」，巴士海峽為「紅燈」轉「綠燈」。位於日本琉球群島東方海面上的「娜克莉」輕度颱風，將對日本琉球群島的猛禽南遷路徑產生影響。

