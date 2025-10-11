為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東豐快「公老坪山隧道段」近將鑽掘 台中最長隧道、約2公里

    2025/10/11 10:37 記者蘇金鳳／台中報導
    東豐快第一標工程隧道口模擬圖。（市府提供）

    東豐快第一標工程隧道口模擬圖。（市府提供）

    台中市「東勢－豐原生活圈快速道路新建工程」進度再向前邁，最具挑戰性的「第一標-公老坪山隧道段工程」近日將進入隧道鑽掘階段，此隧道全長約2公里，是台中市境內最長的單一隧道，而整條快速道路，目標於2029年全線完工啟用。

    「東勢－豐原生活圈快速道路」全線共分為5個標段辦理，其中第4、5標（跨越大甲溪橋梁及東勢段）已完工，第3標（大甲溪橋梁至石岡段）正如火如荼施工中，預計於2026年完工，並優先開放「東勢至石岡段」通車。

    建設局表示，目前工程進度，繼年初成功將跨越大甲溪的「鯉魚脊背橋」順利延伸推進後，最具挑戰性的「第一標-公老坪山隧道段工程」，目前已完成隧道周圍邊坡保護整地，預計10月啟動隧道口鏡面敲除與開鑿作業，採國道等級標準施作，導入全周式防水膜工法以減少地下水流失，並以機械開挖取代爆破施工，兼顧安全與生態，落實永續理念。

    建設局長陳大田表示，東豐快速道路全線總經費達193.7億元，全長9.6公里，目前工程穩健推進中；其中，全線最艱鉅的「第一標－公老坪山隧道段」造價高達58億元，工期約58個月，隧道全長約2公里，是台中市境內最長的單一隧道。

    建設局表示，整條快速道路目標於2029年全線完工啟用，而交通部高速公路局已於2024年4月核定「國道4號豐潭段立交增設案」，未來將順利銜接東豐快速道路，形塑由國道、快速道路至地方道路的完整交通網絡。

    東豐快第一標工程隧道內模擬圖。（市府提供）

    東豐快第一標工程隧道內模擬圖。（市府提供）

