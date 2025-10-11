送愛越南》貧童小鶯與母相依抗舅家暴 至善憐惜優秀生送暖

越南貧童黎氏黃鶯（左）與母親相依，雖家徒四壁，但品學兼優，並感念母親努力供養自己念書，拿出最喜歡的書就是《感謝媽媽》，未來想要當司法人員、賺錢幫媽媽蓋房子。（記者吳柏軒攝）

國二女學生黎氏黃鶯長相清秀，2歲喪父後與母親相依，成績優異還得過縣級游泳比賽第3名，但家中僅靠母親借貸開設的簡陋小雜貨店維生，還有精神異常的舅舅經常闖入家中滋事、暴力相向，鄰居師長都憐憫其遭遇，至善基金會關注送暖，小鶯也不負眾望，連年拿下「優秀學生」，未來盼成法官並蓋新房養育媽媽。

小鶯母親無奈表示，丈夫在孩子2歲時過世，自己身體不佳，又因車禍左腿受傷致行動不便，其他兄弟姊妹也生活困苦，僅靠租用社區25平方公尺地搭建陋房與開設雜貨店維生，每日收入不到2美元（61台幣）。雪上加霜的是，小鶯有個精神異常的舅舅，經常上門滋事，打雜奪物、暴力相向，但小鶯家僅破損木門、後院僅簡易木擋板，境遇使人憐憫。

但小鶯說：「媽媽這麼辛苦還供我上學」，因此她也不負苦心，每日5點起床讀書再騎車上學，返家幫忙家務到晚上6點，再接著讀書到深夜12點，一天複習功課超過6小時，她只想「努力學習，以後想當司法人員」、「找到好工作、幫媽媽蓋房子」，此外，她也曾奪縣級游泳比賽季軍，且連幾年獲學校頒授優秀學生，學識與體育兼備。

至善基金會執行長洪智杰指出，2021年起關注小鶯並提供資助，未來也將助加固其門戶安全，她就像一朵向日葵，無論身處逆境，仍努力朝陽光伸展，在困難中綻放光彩；小鶯國中老師則說，她是班長，也是學校模範生之一，積極參與各項活動，所有科目成績都很好，校內也有從教師工資提撥獎學金，來幫助小鶯這類的貧戶學童。

南廣治社會中心副經理黎英明表示，感謝至善提供助學金幫助許多面臨困難的貧童，1995年至今廣治省內獲4千人次約451億越南盾（5260萬台幣）助學金，不少孩子已成為教師、警察、企業主、醫護人員等，盼愛心與善心持續幫助特殊境遇者，也鼓勵孩子不斷努力，不辜負叔叔阿姨的關愛。

洪智杰說，助學計畫除了助學金幫助貧童，也提供免費書籍，幫學校建立閱讀文化等，盼成為孩子上學的堅實後盾，盼孩子透過讀書脫貧，鼓勵他們遇到困難不害怕，想辦法克服，努力實踐夢想；領助學金的國中生黃氏芝也說，有了至善助學金，可參加補習班，未來盼成導遊，遊歷世界。

越南貧童黎氏黃鶯（左）與母親相依，家徒四壁又遭遇舅舅家暴陰霾，但她品學兼優，連年獲優秀學生，師長鄰居都憐憫。（記者吳柏軒攝）

越南貧童黎氏黃鶯（左）的母親靠著借貸在村里興建住家與小雜貨店維生，但每日僅賺不到2美元（61台幣）。（記者吳柏軒攝）

越南貧童黎氏黃與母親相依為命，但其舅舅（裸上衣者）仍不時來騷擾、暴力相向，至善服務團家訪當天，還一度前來鬧事，被便衣警方驅趕。（記者吳柏軒攝）

越南貧童黎氏黃鶯每日5點起床，上學忙家務到晚上6點後，再接著讀書到深夜12點，求學認真。（記者吳柏軒攝）

越南貧童黎氏黃鶯目前就讀國二，連年獲優秀學生獎狀，也曾任班長，還拿下縣級游泳比賽季軍，品學兼優、智體兼備。（記者吳柏軒攝）

至善基金會透過愛心認養越南貧童，孩子也會繪製可愛卡片回贈感謝認養人。（記者吳柏軒攝）

南廣治社會中心副經理黎英明感謝至善基金會，幫助許多面臨困難的貧童。（記者吳柏軒攝）

至善基金會到越南廣治省頒發助學金，黎氏黃鶯接下來自台灣社會的愛心。（記者吳柏軒攝）

至善基金會收集來自台灣社會的愛心認養捐款，到越南中部廣治省發放，幫助當地國小到高中的弱勢學生可以安心就學。（記者吳柏軒攝）

至善基金會收集來自台灣社會的愛心認養捐款，幫助越南中部的貧童安心就學。（記者吳柏軒攝）

