    首頁 > 生活

    嘉義水上路跑活動 身障跑者挑戰自我展現永不放棄精神

    2025/10/11 10:37 記者林宜樟／嘉義報導
    多位身心障礙者參加水上路跑。（民眾提供）

    多位身心障礙者參加水上路跑。（民眾提供）

    嘉義縣水上鄉公所昨天「第三屆水上UP雙十半程馬拉松－水圳縱橫跑」，吸引超過1600位跑者齊聚北回太空館前，以健康、熱血的方式，共同為國家慶生，其中有多位身心障礙者主動報名參賽，用輔具一步步完成比賽，展現永不放棄的信念，許多參賽者說，今年風雨無情、天災頻仍，看到身心障礙者努力的畫面，就是印證台灣人「越艱難，越堅強，越團結」的精神。

    參加親子歡樂3公里女子組的劉小妹妹，用輔具賣力往前，3000公尺成績29分52秒，總名次在348名參賽者中排第22名，在201名女性中排第10名，許多鄉親看到她努力不懈的姿態，非常感動。

    水上鄉長林緗亭說，感謝水上鄉農會連續3年全體總動員、以行動力挺路跑活動，嘉義縣政府則連續3年提供補助經費，康德光學眼鏡也連續三年熱情贊助，路跑也獲得慈濟與志工全力協助，讓活動一年比一年精彩；跑者品嚐到公所準備的水上鄉特色補給品清涼仙草與香甜洋香瓜，直說感受到水上鄉的熱情與美味。

    林緗亭說，今年路跑訂在10月10日，「用雙腳、用汗水、用熱情的心，為台灣慶生」，象徵著體育精神，展現全民團結的信念；路跑是採收費，看到多位身心障礙者主動報名，奮力完成比賽，非常感動，而本次最小的參賽者年僅1歲，由父母推著嬰兒車一同完賽，也成為賽道上最萌的焦點。

    水上UP雙十路跑有1600多人參賽。（民眾提供）

    水上UP雙十路跑有1600多人參賽。（民眾提供）

    劉小妹妹完成3000公尺路跑，許多人看到很感動。（民眾提供）

    劉小妹妹完成3000公尺路跑，許多人看到很感動。（民眾提供）

    參加路跑的身心障礙者。（民眾提供）

    參加路跑的身心障礙者。（民眾提供）

