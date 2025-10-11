會考學測不再怕！新北試題實作研習開放報名 強化學子解題、臨場應變力

素養競賽小擂台學生認真參與競試。（新北市教育局提供）

會考、學測新題型怎麼準備？新北市教育局將於11月7日上午在新北高中舉辦「素養試題實作研習」，以模擬測驗與互動競賽雙模式進行，讓學生親身體驗素養導向題型，強化解題策略與臨場應變力，提升應試信心。活動即日起至10月28日止開放免費報名，名額有限、額滿為止，歡迎新北學子向各校教務處報名參加。全程參與者可獲參與證明，優勝學生另可獲中華未來學校教育學會500元獎金。

教育局長張明文指出，新北市自2021年起與中華未來學校教育學會合作出版《新北教師素養命題手冊》，並推動十大考科課程發展中心研習，協助教師掌握108課綱核心精神；2022年更全國首創「實作解題工作坊」，以互動方式讓學生理解素養命題歷程。未來將持續深化素養導向教學與命題研發，讓教師教得有方向、學生學得有自信。

張明文表示，家長普遍反映，透過實作體驗能幫助孩子掌握命題趨勢、理解題型脈絡，並促進親子共同認識12年國教政策。今年研習升級為「素養競賽小擂台」，結合會考與學測多元題型設計，讓學生在真實模擬情境中挑戰自我、強化思辨與應試策略。活動內容涵蓋國文、英文、數學、社會、自然等多科題型，學生以手機或平板互動作答，模擬真實考場環境，從理解題意到作答反思，培養獨立思考與靈活解題能力。

張明文說，新北市國中升高中在地就學率超過8成，透過「在地就學大聯盟計畫」、雙語教育推動、數位教學專區、拔尖扶弱獎助與多元實驗班等措施，打造完善升學支持系統。新北學子在繁星推薦、特殊選才、分科測驗等升學管道表現亮眼，錄取國立頂尖大學人數逐年增加，展現素養導向教學的豐碩成果。

往年素養試題實作研習。（新北市教育局提供）

素養競賽小擂台學生認真參與競試。（新北市教育局提供）

