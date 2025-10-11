為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    會考學測不再怕！新北試題實作研習開放報名 強化學子解題、臨場應變力

    2025/10/11 10:27 記者羅國嘉／新北報導
    素養競賽小擂台學生認真參與競試。（新北市教育局提供）

    素養競賽小擂台學生認真參與競試。（新北市教育局提供）

    會考、學測新題型怎麼準備？新北市教育局將於11月7日上午在新北高中舉辦「素養試題實作研習」，以模擬測驗與互動競賽雙模式進行，讓學生親身體驗素養導向題型，強化解題策略與臨場應變力，提升應試信心。活動即日起至10月28日止開放免費報名，名額有限、額滿為止，歡迎新北學子向各校教務處報名參加。全程參與者可獲參與證明，優勝學生另可獲中華未來學校教育學會500元獎金。

    教育局長張明文指出，新北市自2021年起與中華未來學校教育學會合作出版《新北教師素養命題手冊》，並推動十大考科課程發展中心研習，協助教師掌握108課綱核心精神；2022年更全國首創「實作解題工作坊」，以互動方式讓學生理解素養命題歷程。未來將持續深化素養導向教學與命題研發，讓教師教得有方向、學生學得有自信。

    張明文表示，家長普遍反映，透過實作體驗能幫助孩子掌握命題趨勢、理解題型脈絡，並促進親子共同認識12年國教政策。今年研習升級為「素養競賽小擂台」，結合會考與學測多元題型設計，讓學生在真實模擬情境中挑戰自我、強化思辨與應試策略。活動內容涵蓋國文、英文、數學、社會、自然等多科題型，學生以手機或平板互動作答，模擬真實考場環境，從理解題意到作答反思，培養獨立思考與靈活解題能力。

    張明文說，新北市國中升高中在地就學率超過8成，透過「在地就學大聯盟計畫」、雙語教育推動、數位教學專區、拔尖扶弱獎助與多元實驗班等措施，打造完善升學支持系統。新北學子在繁星推薦、特殊選才、分科測驗等升學管道表現亮眼，錄取國立頂尖大學人數逐年增加，展現素養導向教學的豐碩成果。

    往年素養試題實作研習。（新北市教育局提供）

    往年素養試題實作研習。（新北市教育局提供）

    素養競賽小擂台學生認真參與競試。（新北市教育局提供）

    素養競賽小擂台學生認真參與競試。（新北市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播