錯過再等18年！「月掩五車五」明登場

10/12凌晨將有月掩五車五，此次被遮掩的「五車五」是金牛座中第二亮星，亮度達1.7等，肉眼輕易可見；掩入時間為12日1時41分左右，月球仰角59度；2時33分前後復出時，仰角達70度。（台北天文館提供）

國慶連假別忘了抬頭看看夜空！台北市立天文館指出，10月12日凌晨將發生精彩的「月掩星」天象，明亮的恆星「五車五」會先從月球亮緣被掩入消失，再從暗緣復出重現；而「月掩五車五」這個精彩而有趣的天象，在台灣要到18年後的2043年才有機會再看到。

天文館表示，「月掩星」是月球在星空背景中移動時，遮掩遠方恆星所形成的天象；雖然並非罕見天象，但要發生於適當時間、且被掩恆星夠亮，能夠觀賞的機會很少。

此次被遮掩的「五車五」是金牛座中第二亮星，亮度達1.7等，肉眼輕易可見；掩入時間為12日1時41分左右，月球仰角59度；2時33分前後復出時，仰角達70度，各地略有數秒鐘差異，整體觀賞條件相當不錯，適合以雙筒望遠鏡或小型望遠鏡觀察，透過長焦距相機或天文攝影設備，更能清楚記錄掩入與復出的瞬間。

天文館說，當晚月齡20.7，為下弦前的虧凸月，因「掩入」發生在月球亮緣，最好用較高倍率來觀察；「復出」則需先從預報中掌握五車五從月緣出現的約略位置，才能捕捉到其突然重現光芒的瞬間。

天文館補充，由於月球軌道有18.6年的週期性擺動，所以台灣要等到下個週期，也就是18年後的2043年，才有機會再次見到「月掩五車五」。

