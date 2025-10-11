為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市登山步道達65條 審計處質疑多處損毀都沒修

    2025/10/11 09:51 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市登山步道有65條登山步道，遭質疑設施損壞不少。（記者蘇金鳳攝）

    台中市的登山步道相當多，審計部台中市審計處表示，市府雖持續改善登山步道環境設施，但設施損壞待修復之處頗多，且區公所未落實巡查回報，兒童遊戲設施無檢驗合格文件，尚待建置，而全市登山步道資訊也應即時提供，要求市府檢討改善。

    觀旅局表示，台中市截至去年底共有65條登山步道，全長113.95公里，由觀旅局自行或委託公所及農業局分工管理，並定期巡檢。若發現損壞，會立即設置警示並納入修繕計畫，經費不足則於隔年編列辦理。另為推廣登山休閒觀光，觀旅局已更新「登山樂活」文宣，並在觀光旅遊網與App擴充三條路線，包括雪山坑步道、大坑3-1號步道及知高圳步道。

    台中市審計處表示，截至去年底止，市府權管的登山步道計有65條，其中包括大坑步道觀旅局自行管理22條、委託公所管理41條及農業局管理２條。

    審計處指出，台中市部分登山步道位於坡地災害潛勢區，且屢有落石毀損步道設施，影響民眾遊憩安全，有待加強防護設施及防災整備作業，連年編列全區步道設施整建工程經費，但是登山步道設施損壞待修復之處仍相當多，且部分區公所未落實巡查登山步道及回報損壞情形。

    審計處更質疑，部分登山步道設置兒童遊戲設施，但是查無檢驗合格文件，亦未設置管理人員辦理定期檢查，影響兒童遊戲安全。

    市議員謝家宜表示，以北屯大坑步道為例，達12條，平假日相當多人登山，設備就容易損壞，要求市府要加強巡山，若有毀損馬上修復，保障登山民眾安全。

    觀旅局表示，兒童遊戲設施亦將安排定期檢驗，確保安全。

    民政局則補充表示，登山步道依權責分工管理，區公所負責範圍由市府補助經費辦理日常維護，若遇設施損壞，將即時通報修復。

