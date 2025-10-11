「粉紅超跑」魅力無法擋！ 竹北天后宮和白沙屯媽祖聯袂遶境 香燈腳萬頭攢動

白沙屯媽祖起駕，信眾排成長長人龍跪趴在地「鑽轎腳」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「竹北超越竹北」之眾神祈福文化祭，今天上午7點半，竹北天后宮和白沙屯媽祖聯袂自縣府前廣場的紅壇起駕，鳴放3響威力強大的起馬炮，四面八方信眾湧入膜拜、「鑽轎腳」，陣頭隨即展開城區遶境，隨行香燈腳人龍綿延，現場萬頭攢動，展現「粉紅超跑」的廣大魅力！

竹北市公所表示，今天上午8點至下午6點的遶境路線（視遶境彈性調整）：光明六路、光明九路、光明十一路、中華路、中華路408巷、中正東、西路、興隆路一段、福興路、三民路、博愛南路、博愛街、華興街、華興一街、華興五街、新溪街、新光街、新國街、新民街、國盛街、溪洲路、新泰路、民權路、竹義街、竹義街。

今天一早天還沒亮，縣政六路廣場區湧入來自四面八方的香燈腳，民眾攜家帶眷，期待一睹白沙屯媽祖的風采，祈求賜福平安。上午7點30分進行起駕儀式，竹北市長鄭朝方、竹北天后宮主委林啟賢與白沙屯拱天宮主委洪文華等人，共同鳴放起馬炮，剎那間巨大響聲威力強大，彩煙四射，現場莊嚴殊勝。

數聲鑼聲之後，白沙屯媽祖起駕，信眾不分男女老少，圍站四周雙手合十祈禱，排成長長人龍跪趴在地「鑽轎腳」。緊接著，神轎陣頭車隊展開贊境，大批香燈腳跟隨前往，陸續前往球場、醫院、市場、竹北市公所等地，預計晚間8點回到天后宮安座。林啟賢邀請民眾把握難得機緣，今、明兩天共襄盛舉。

鄭朝方預告，10月12日晚上7點將發放限量「一城風柔」，只要於遶境途中拍下「公所建設＋贊境畫面」，並公開上傳至臉書、Instagram或Threads3擇1平台，於服務台出示畫面即可兌換，數量有限，送完為止。詳情請關注臉書。

竹北市10月將迎來全國最大縣轄市，市公所籌劃「竹北超越竹北」系列活動，其中，眾神祈福文化祭昨起一連3天登場，屏東車城福安宮開基土地公祖、竹北天后宮媽祖和白沙屯媽祖，12日「三聖賜福」遶境，護佑市民平安。

「竹北超越竹北」之眾神祈福文化祭，今天邀請白沙屯媽祖自縣府前廣場的紅壇起駕，贊境竹北。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「竹北超越竹北」之眾神祈福文化祭，今早竹北天后宮和白沙屯媽祖聯袂自縣府前廣場的紅壇起駕，現場萬頭攢動，展現「粉紅超跑」的廣大魅力！（記者廖雪茹攝）

竹北天后宮和白沙屯媽祖起駕儀式，竹北天后宮主委林啟賢（左起）、竹北市長鄭朝方、白沙屯拱天宮主委洪文華等，共同鳴放起馬炮。（記者廖雪茹攝）

