雙十連假去哪裡？宜蘭潮流文化祭極限滑板、國際街舞熱力登場

「宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團同台競技。（宜蘭縣文化局提供）

「2025宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團齊聚一堂，展現青春舞姿。今天（11日）中午開始還有「極限滑板賽」、「國際街舞大賽」對決，歡迎民眾到中興文創感受青春的魅力。

「宜蘭潮流文化藝術祭」融合音樂、街舞、饒舌、塗鴉藝術展、滑板、扯鈴與市集，全面展現街頭文化的多元樣貌與無限可能，在雙十連假一舉辦3天，讓宜蘭成為全台最閃耀的潮流舞台。

請繼續往下閱讀...

宜縣文化局表示，昨天活動首日舉行創新賽事「武鈴之戰」，現場超過200位選手參賽，參賽者透過高空甩鈴、雙鈴連擊等精彩動作，贏得滿場掌聲。晚上由「校際聯合舞展」接力登場，來自全台11所學校的舞蹈社團同台競演，將中興文創園區化身為青春能量的巨型舞台。

今天將登場的是「極限滑板賽」及「國際街舞大賽」；「極限滑板賽」吸引全台超過150位選手報名，選手將於賽場挑戰豚跳、磨桿等高難度動作，展現年輕世代對街頭運動的熱情與自我風格。

「國際街舞大賽」匯聚多國重量級舞者齊聚宜蘭，進行年度最強對決；比賽項目包含Breaking 3對3、All Style 2對2，賽事精彩可期，熱愛街舞的朋友絕對不能錯過！

「宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團同台競技。（宜蘭縣文化局提供）

今年的「武鈴之戰」，選手也都有精彩的表演。（宜蘭縣文化局提供）

今年的「武鈴之戰」，選手也都有精彩的表演。（宜蘭縣文化局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法