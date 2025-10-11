為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙十連假去哪裡？宜蘭潮流文化祭極限滑板、國際街舞熱力登場

    2025/10/11 09:55 記者游明金／宜蘭報導
    「宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團同台競技。（宜蘭縣文化局提供）

    「宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團同台競技。（宜蘭縣文化局提供）

    「2025宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團齊聚一堂，展現青春舞姿。今天（11日）中午開始還有「極限滑板賽」、「國際街舞大賽」對決，歡迎民眾到中興文創感受青春的魅力。

    「宜蘭潮流文化藝術祭」融合音樂、街舞、饒舌、塗鴉藝術展、滑板、扯鈴與市集，全面展現街頭文化的多元樣貌與無限可能，在雙十連假一舉辦3天，讓宜蘭成為全台最閃耀的潮流舞台。

    宜縣文化局表示，昨天活動首日舉行創新賽事「武鈴之戰」，現場超過200位選手參賽，參賽者透過高空甩鈴、雙鈴連擊等精彩動作，贏得滿場掌聲。晚上由「校際聯合舞展」接力登場，來自全台11所學校的舞蹈社團同台競演，將中興文創園區化身為青春能量的巨型舞台。

    今天將登場的是「極限滑板賽」及「國際街舞大賽」；「極限滑板賽」吸引全台超過150位選手報名，選手將於賽場挑戰豚跳、磨桿等高難度動作，展現年輕世代對街頭運動的熱情與自我風格。

    「國際街舞大賽」匯聚多國重量級舞者齊聚宜蘭，進行年度最強對決；比賽項目包含Breaking 3對3、All Style 2對2，賽事精彩可期，熱愛街舞的朋友絕對不能錯過！

    「宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團同台競技。（宜蘭縣文化局提供）

    「宜蘭潮流文化藝術祭」在中興文創園區登場！昨晚的「校際聯合舞展」，來自全台的11所學校舞蹈社團同台競技。（宜蘭縣文化局提供）

    今年的「武鈴之戰」，選手也都有精彩的表演。（宜蘭縣文化局提供）

    今年的「武鈴之戰」，選手也都有精彩的表演。（宜蘭縣文化局提供）

    今年的「武鈴之戰」，選手也都有精彩的表演。（宜蘭縣文化局提供）

    今年的「武鈴之戰」，選手也都有精彩的表演。（宜蘭縣文化局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播