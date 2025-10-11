為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆和平島地質公園島嶼生活節 賞夕陽、聽音樂嘗美食

    2025/10/11 09:44 記者盧賢秀／基隆報導
    和平島地質公園島嶼生活節在海岸夕陽間聽音樂嚐美食。（記者盧賢秀攝）

    和平島地質公園島嶼生活節在海岸夕陽間聽音樂嚐美食。（記者盧賢秀攝）

    北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）與和平島地質公園舉辦「島嶼生活節 Island Life Festival」將於18日登場，重頭戲海島開唱將邀請韓國、菲律賓和台灣的樂團演唱，民眾可以在海岸沙灘夕陽中享受音樂、美食。

    和平島地質公園的島嶼生活節活動規劃了4大亮點主題，包括海島開唱、海見團烤、海島市集和冬島共攝。18、19日海島開唱邀請菲律賓、韓國的樂團，還有台灣樂團「河豚子」以及具代表性的音樂創作者「Skip skip ben ben」、「憂憂」與「Cold dew」， Jacqui 更在 2025 年以《Dirty Mirror Selfie》入圍第 16 屆金音獎「亞洲創作音樂獎」，在沙灘夕陽下享受跨國音樂。18、19日開放現場購買星光票，並可全額折抵市集攤位消費，讓民眾體驗夜間限定的活動氛圍。

    海島市集則集結了超過40個特色品牌，從基隆在地青年設計、台灣離島特色，到亞洲各國創意手作與美食，讓和平島成為跨國文化交流的舞台；除音樂和市集外還推出海見團烤BBQ，以低煙環保爐具結合在地食材，製作海味饗宴。

    此外冬島共攝活動將邀請國內外攝影師進駐和平島，捕捉基隆冬日獨有的海洋光影，並進行網路票選，遊客選出和平島冬季最佳風貌。

    由於和平島公園聯外道路狹窄，和平島地質公園在和平島2號規劃有免費接駁車，18、19日在基隆火車站北站也安排接排車，下午2點到晚上10點半每15至30分鐘就有1班接駁車，民眾搭客運或火車至基隆火車站，就可接駁到和平島地質公園。

    基隆和平島地質公園有美麗的海蝕地形。（記者盧賢秀攝）

    基隆和平島地質公園有美麗的海蝕地形。（記者盧賢秀攝）

    基隆和平島地質公園有美麗的海蝕地形。（記者盧賢秀攝）

    基隆和平島地質公園有美麗的海蝕地形。（記者盧賢秀攝）

