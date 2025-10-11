爵士樂、老車、文創市集一次滿足！虎尾建國眷村化身「復古村」超浪漫

老派浪漫活動有復古搖擺舞，今天下午更有30輛復古車聚。（記者李文德攝）

雲林縣虎尾建國眷村是全國唯一農村型眷村，為迎接雙十連假，縣府舉辦一連兩天舉辦「老派浪漫活動」，40多家復古攤販齊聚一村內，更有國旗懸掛在活動會場，增添眷村復古感，超好拍。縣府表示，今下午還有復古車遊行，歡迎民眾同樂。

縣府文觀處長陳璧君指出，虎尾建國眷村自推動活化再生以來，已榮獲15項國內外獎項肯定，今年「雲林全國古蹟日流動藝術饗宴」中，讓文化走進生活的概念，也榮獲雲林縣「第一屆全國百大文化基地」殊榮，讓此地成為雲林觀光亮點之星。

陳璧君表示，趁連續假期，10月10、11日在建國一村舉辦老派浪漫及系列活動，邀請40個吃食、餐車、復古與文創品牌進駐，傍晚更結合爵士音樂、復古時尚與在地文化，推出「復古搖擺舞」活動，讓民眾可以穿著復古碎花服裝在眷村跳舞。

陳璧君指出，今天下午活動更是重頭戲，邀請近30輛復古車輛車聚，讓車友們一起繞行虎尾市中心，穿梭熱鬧街道再進入眷村感受不一樣的氛圍，讓喜愛復古車的民眾，可以大飽眼福。歡迎連續假期，歡迎至虎尾建國眷村走走。

虎尾建國眷村掛滿國旗，更有眷村復古味。（記者李文德攝）

