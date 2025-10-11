國慶連假第2天省道多處路段南北向易塞車 公路局祭多項道路管制

今天（11日）是國慶日連續假期第二天，交通部公路局預估今天多處主要承繼道路、銜接國道路段、觀光風景區路段容易塞車，包括北上或南下，並祭出道路管制，提醒用路人注意。（資料照）

今天（11日）是國慶日連續假期第二天，交通部公路局預估今天多處主要承繼道路、銜接國道路段、觀光風景區路段容易塞車，包括北上或南下，並祭出道路管制，提醒用路人注意。

今天主要城際道路易壅塞路段為台61線鳳鼻-香山（南向，14-17時；北向，15-19時），台61線中彰大橋（北向，15-18時）。銜接國道易壅塞路段為台64線國3中和交流道（東向，11-12時）、台65線國3土城交流道（南向，09-14時、15-16時）、台18線國3中浦交流道（東向，12-13時；西向，17-20時）、台88線鳳山-五甲（西向，18-19時）、台74線台中環線接國3（霧峰，東向，09-13時；西向17-20時），台86線歸仁交流道（東向，10-13時），台86線仁德系統路段（東向，17-18時；西向，17-19時）。

觀光風景區易壅塞路段為台2線、台2乙線關渡-淡水（東向，11-14時、16-20時；西向，17-18時、20-22時），台3線大溪路段（南向，14-18時；北向，13-18時），台3線古坑-梅山（南向，11-12時、15-18時，北向，16-17時），台2線福隆路段（東向，15-16時；西向，15-16時），台2線萬里-大武崙（東向，11-12時、15-20時；西向11-16時、17-18時），台9甲線新店-烏來（北向，15-18時），台21線日月潭（南向，12-14時）。

公路局指出，今天重點路段交通疏導措施為台61線鳳鼻-香山（雙向，封閉62k竹1路口，封閉67k竹北新港三街路口），台68線（西向，西行南寮端禁止左轉台15南下），台61線竹南路段（雙向，封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11共6處平交路口），台9線蘇花路廊（雙向，禁止21噸公上大貨車通行、開放大客車通行蘇花改路肩（中仁隧道除外））等，提醒用路人注意。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

