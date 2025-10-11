夏季型天氣再持續1週 氣象粉專：下週末後秋意轉趨明顯

國慶連續假期進入第2天，天氣風險公司表示，如先前預期，連續假期這段期間在東北季風減弱之後，恢復夏季型的天氣型態，各地天氣都較為晴朗穩定。（資料照）

國慶連續假期進入第2天，天氣風險公司表示，如先前預期，連續假期這段期間在東北季風減弱之後，恢復夏季型的天氣型態，各地天氣都較為晴朗穩定，到了下週末（18、19日）隨太平洋高壓漸東退，北邊有西風短波槽東移，後續大陸高壓往南延伸幅度加大，推測台灣附近底層的東北季風將逐漸增強，且有機會延續影響到10月下旬。

天氣風險公司分析師吳聖宇提到，昨天只有西半部山區有零星局部的午後降雨，大部分地方一整天的天氣都很好，溫度也非常高，最高溫出現在新北市五股的38.0度，前10名的高溫也都在35至37度間，整體還是非常的夏天。

會有這樣的情況仍是因太平洋高壓太強勢的關係，由於哈隆、娜克莉這2個颱風先後在日本南方海面北上，太平洋高壓被一分為二，除了在日本東南方的高壓主體之外，另一個相當明顯的單體高壓中心就穩定停留在長江下游到長江口一帶，從低層到高層都有高壓環流的存在，中心隨高度略往南傾斜，高壓北側的黃河流域雖然陸續有中高層西風短波槽活動，不過都被這個單體高壓給阻擋在偏北的位置，無法南下影響長江以南區域，衛星雲圖上也顯示在長江以南有大範圍的無雲區域，代表高壓沉降作用較為強盛、而且水氣較少，台灣在這個單體高壓的控制範圍內，天氣也呈現穩定、溫度偏高的型態。

今明2天仍受到太平洋高壓的影響，今天底層風向為東北轉偏東風，明天為偏東轉東南風，各地天氣大致以晴到多雲為主，定量降雨預報顯示東半部有局部迎風面的地形降雨機會，西半部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，平地比較不受影響，提醒要到山區、溪流邊活動的朋友仍要注意午後的天氣變化情況。溫度偏高，各地高溫普遍有33至35度，大台北、西半部地區有局部36至38度高溫機會。

週一之後一直到週五，娜克莉颱風北上經過日本以南海面向東移開，被一分為二的太平洋高壓又會重新合併在一起，高壓中心會調整到琉球附近海面，台灣附近風向以偏東到東南風為主，夏季型的天氣將會再延續下去，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流陣雨或雷雨，溫度也持續偏高，各地仍將維持32至35度高溫、大台北跟西半部有局部36至38度高溫的情況，炎熱的高溫仍將再持續1週左右，還要再忍耐一段時間。

下週末（18、19日）隨著太平洋高壓逐漸東退，北邊有西風短波槽東移，後續大陸高壓往南延伸幅度加大，預估台灣附近底層的東北季風將會逐漸增強，下週六（18日）開始慢慢轉變，下週日（19日）之後季風趨於明顯，並且有機會一直延續影響到10月下旬。

預估到時候迎風面的北部、東半部天氣就會有明顯的改變，降雨增多，甚至迎風面地區可能有局部較大雨勢，同時溫度也會有較大幅度轉涼的機會，秋天的感覺應該會蠻顯著的。另一個值得注意的地方在下週末之後，台灣東南方到菲律賓以東海面可能又會有新的熱帶擾動醞釀發展機會，會不會跟到時候南下的東北季風之間產生交互作用也很值得觀察，不過目前都還只是一個較為模糊的大趨勢，未來變化仍要持續留意。

