凌晨國道飆1.25倍車流 中午前7路段易塞車

今天（11日）是國慶日連續假期第二天，交通部高速公路局指出，今天凌晨0-5時平均交通量達平日年平均的1.25倍，中午前有7處路段易塞車，並建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發。

高公局說明，目前全國道路況大致正常，截至上午8時，交通量為12.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今日各地大多為多雲到晴，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

今天中午前中區北向國道易塞車路段。（高公局提供）

今天中午前中區南向國道易塞車路段。（高公局提供）

今天中午前北區北向國道易塞車路段。（高公局提供）

今天中午前北區南向國道易塞車路段。（高公局提供）

今天中午前南區北向國道易塞車路段。（高公局提供）

今天中午前南區南向國道易塞車路段。（高公局提供）

