    新北鼓勵認養毛寶貝 提供醫療支援、終身疫苗、免費健檢與補助

    2025/10/11 09:44 記者羅國嘉／新北報導
    受到志工無微不至照顧。（動保處提供）

    受到志工無微不至照顧。（動保處提供）

    新北市動物之家不只是收容毛寶貝的地方，更是許多新飼主與毛孩幸福生活的起點。為鼓勵更多民眾投入認養，新北市動物保護防疫處推出多項措施，不僅提供半年內回診醫療協助，減輕飼主面對突發醫療狀況的負擔，凡成功認養犬貓者，還可享有終身免費狂犬病疫苗；若選擇高齡或殘疾犬貓，更能獲得每年一次的免費健康檢查與2000點「新北幣」補助，用實質行動支持認養家庭。

    日前五股動物之家一隻名叫「白阿姨」的犬隻被帶回家後，飼主發現牠氣色不佳、出現嚴重貧血，緊急返回動物之家求助。經獸醫師檢查後確認感染血液寄生蟲，隨即進行治療，讓白阿姨逐漸恢復活力。另一隻名為「宇宙」的高齡犬，因眼球突出影響生活，同樣回動物之家接受手術，在獸醫團隊協助下順利摘除眼球，重拾健康。

    動保處長楊淑方表示，許多民眾在考慮認養時，最擔心的就是醫療費與照護壓力，因此設計了完善的醫療支援制度，提供半年內醫療協助、老殘犬貓健檢補助及「新北幣」優惠，讓飼主在關鍵時刻得到專業支援。未來將持續投入更多醫療與資源支持，讓飼主更安心、毛寶貝更幸福，攜手打造一座真正友善的動物城市。

    犬隻追蹤檢查情況良好。（動保處提供）

    犬隻追蹤檢查情況良好。（動保處提供）

    新北市動保處推認養可獲得新北幣2000元。（動保處提供）

    新北市動保處推認養可獲得新北幣2000元。（動保處提供）

