送愛越南》21年前至善助童長大 吳氏順天愛心傳承認養至善6童

30歲吳氏順天（左）小時候獲至善基金會援助，讀到大學畢業並找到工作，如今回頭成為助人者，與認養女童潘氏瓊簪（右）日前相見歡，希望用自身經歷鼓勵其讀書脫貧，翻轉人生。（記者吳柏軒攝）

「現在不開始，就永遠不會做！」30歲吳氏順天幼時家貧單親，小二起獲至善基金會援助到大學畢業，並成功翻轉人生在企業任幹部職，而回報的心從未熄滅，2021年起也走讓助人者之路，透過至善認養6名貧童，日前也首度與認養童相見歡，盼用自身經歷，鼓勵逆境孩子看見希望曙光，實現夢想。

出生越南順化省濱海漁村的吳氏順天表示，小時由母親獨自養育兄姊與自己3人，家境困苦，小二獲得至善的援助，直到2017年從順化法律大學畢業止，讓母親減輕負擔，如今在PGA Novaworld集團擔任人力資源部長，2021年看到影片談到「現在不開始，就永遠不會做」一語，決心實踐受助回報的心，開始加入至善認養行列，目前認養6名學童，未來不排除再增加。

請繼續往下閱讀...

至善也在9月底安排吳氏順天與認養女童相見歡；12歲潘氏瓊簪的父親3年前因病猝死，她與46歲母親、19歲姐姐及3歲弟弟1家4口，窩居在借錢蓋成的簡陋小屋，母親靠摺金紙僅日得5萬越南盾（58台幣），姐姐高中畢業就到名產店工作貼補家用，月收460萬越南盾（5365台幣）；母親一談到對孩子期待就眼眶泛紅，邊擦眼淚邊說：「只希望孩子能跟其他人一樣正常上學」，潘氏瓊簪也因父親遭遇，夢想長大當醫生為他人治病。

吳氏順天則用自身經歷鼓勵潘氏瓊簪，強調：「學習可以早日脫貧！」她也指出，至善除了助學金，還提供文具、桌椅、衣物等物資援助，不只照顧，也定期關心提供精神支柱，她更堅信，愛的力量是無窮的，只要有心，每個人都能成為點亮他人生命的一盞燈。

至善越南工作站主任黃仲始表示，越南中部經濟發展較慢，貧戶率最高9％，雖政府實施國中小義務教育，仍有家庭無法支付雜費而讓孩子輟學，至善在1998年起投入貧童助學計畫，從國小一路幫到大學畢業，截至目前已助逾萬人次，服務越南中部6省，2008年至今有1300多人大學畢業找到穩定工作，目前獲認養童還有4034人。

相關新聞

送愛越南》至善設逾800愛心閱覽室及玩具圖書館 助偏鄉童愛閱讀

相關新聞

送愛越南》貧童小鶯與母相依抗舅家暴 至善憐惜優秀生送暖

12歲潘氏瓊簪（右1）與母親、姐姐、弟弟居住在越南中部偏鄉的簡陋小屋，父親3年前病逝，母親靠摺金紙賺取微薄收入養家活口。（記者吳柏軒攝）

12歲潘氏瓊簪與母親、姐姐、弟弟居住在越南中部偏鄉的簡陋小屋，1家4口生活困苦，她獲吳氏順天認養，成為善基金會援助對象。（記者吳柏軒攝）

12歲潘氏瓊簪與母姐弟一家4口居住在越南中部偏鄉的簡陋小屋。（記者吳柏軒攝）

30歲吳氏順天（左）年幼家貧，小二獲至善基金會援助，直到大學畢業並找到理想工作，如今回頭成為助人者，與認養女童潘氏瓊簪（右）日前相見歡，希望用自身經歷鼓勵其讀書脫貧，翻轉人生。（至善基金會提供）

越南貧戶潘氏瓊簪的母親（中）一提到對孩子的期待，就眼眶泛紅，邊擦眼淚邊說：「只希望孩子能跟其他人一樣正常上學」（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法