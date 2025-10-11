為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    副教授洪久惠退而不休深耕山區迷你小學 獲選傑出導師

    2025/10/11 09:22 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠獲全國傑出導師獎。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠獲全國傑出導師獎。（嘉義縣政府提供）

    原在大同技術學院擔任副教授的洪久惠，3年前因為學校退場而辦理退休，但教學熱情不減的她，兩年多前以代理教師的身份到嘉義縣阿里山鄉十字國小任教，用同理心包容、陪伴孩子，並以英語專長帶動孩子樂於學習英語，成效斐然，獲得「114年度教育部友善校園－傑出導師」，全國僅4位國小教師獲獎，也是嘉義縣首次獲此殊榮，難能可貴。

    洪久惠畢業於輔仁大學會計學系，赴美求學取得企管碩士，回國任教於大同技術學院，以副教授職務退休後，考取代理教師到阿里山鄉十字國小教學。洪久惠發現偏鄉家庭支持度不足，學校資源相對重要，孩子因家庭變故、親子關係疏離、教育資源缺乏等因素，沒有自信心、情緒管控不佳、有排斥抗拒心態，影響同儕關係及師生互動，學習低落。

    偏鄉小校採混齡上課，洪久惠1對1教學輔導孩子，深入了解孩子的家庭背景、個性、特殊行為背後的原因，因人制宜，採取策略，耐心與孩子對話，有名5年級生不服管教，口出惡言，她改變方式，放手、看孩子的優點適時鼓勵，師生互動好轉，孩子後來寫道歉信夾在作業簿裡，成績也明顯進步。

    高分通過多益英語能力檢測的洪久惠，也運用其英語專長協同外籍教師，帶孩子快樂學英語，獲得cool English自學初心獎。

    洪久惠指出，強調覺得自己不是最厲害的老師，而是最幸運的老師，因為一路上有孩子們的笑容、校長及家長的支持，還有一群用心的幸福十字團隊在守護孩子們。希望透過獲獎讓偏鄉教育被更多人看見，「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」期許自己永保初衷，在孩子成長的路上陪他一段。

    嘉義縣阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠獲全國傑出導師獎。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠獲全國傑出導師獎。（嘉義縣政府提供）

    阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠（左一）與學生相處融洽。（嘉義縣政府提供）

    阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠（左一）與學生相處融洽。（嘉義縣政府提供）

    阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠（左一）用同理心包容、陪伴孩子。（嘉義縣政府提供）

    阿里山鄉十字國小代理教師洪久惠（左一）用同理心包容、陪伴孩子。（嘉義縣政府提供）

