    台灣設計田尾展登場！ 台灣原生植物「療癒森林」吸睛

    2025/10/11 09:13 記者顏宏駿／彰化報導
    台灣原生樹種打造療癒森林，令人驚豔。（主辦單位提供）

    2025台灣設計田尾展登場，由田尾休閒農業協會舉辦的「花田祭」活動10、11日在全新落成的「隆盛樹化玉博物館」舉行，展場裡有一處「台灣原生植物療癒森林」自開幕以來，吸引大量的人潮，主辦單位選出120多種台灣原生樹種，打造為森林小徑，帶給遊客豐富的五感體驗。

    這個「癒療森林」有33坪大，園藝設計師精選120幾種台灣原生種植物，透過觸覺、嗅覺、視覺等感受植物的魅力。設計團隊表示，這場台灣原生植物展除了倡議保育觀念，也內嵌著社會設計的意涵，在欣賞療癒美景的同時，認識新商業模式，歡迎大家來參觀原生植物展，感受原生之美，關心支持生物多樣性保育。

    園藝專家蕭道隆說，過去台灣的園藝植物以進口為大宗，近年不少園藝人從台灣原生種植物尋找「療癒植物」，例如俗稱佛光樹的「金心木薑子」，葉子發出金黃光澤而得名，這種植物在台灣主要分布於蘭嶼和綠島，因族群數量稀少，曾被列為「嚴重瀕臨滅絕」物種，但現在是受歡迎的庭園觀賞植物，具有耐鹽、耐旱、耐風的特性。

    他建議遊客，從這座森林去感受台灣原生樹種的特色，以及它帶來的療癒效果。

    漫步台灣原生樹種的療癒森林，感受原生之美。（記者顏宏駿攝）

