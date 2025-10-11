積極推動便民服務、查獲偽冒案 屏縣獲內政部戶政楷模獎

育有3名子女的王小姐辦理新生兒登記，戶所發送屏東安心育兒手冊。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府積極推動友善育兒福利、協助長者申請補助假牙戶籍證明等多項便民服務，為強化戶政查核機制，更成功查獲多起偽冒辦理國民身分證或戶籍案件，在內政部戶政業務績效評鑑表現亮眼，獲得績優戶政機關楷模獎肯定。

屏東縣府民政處表示，精進各項戶政便民措施，包括生育津貼共核發4300筆、長者申請補助假牙戶籍證明書達1814件、「屏東520」活動吸引199對新人登記結婚，免費法律諮詢服務達2037人次。

育有3名子女的王小姐表示，透過縣府提供的月嫂80小時服務與托育補助，每月托育費僅需自付750元，加上新生兒生育津貼3萬元以及跨局處整合的「屏東安心育兒手冊」，充分感受到縣府在推動友善育兒政策上的用心與支持。

此外，近年民眾至戶政事務所企圖冒用他人身分申辦身分證或各項戶籍業務的情形層出不窮，為保障民眾權益，各戶所受理各項案件時，均嚴格落實核對人貌、查驗身分證真偽、多方查證，確認無誤後才會受理。

相關案例以家屬持非當事人親簽委任書冒辦印鑑證明最常見。在人口數最多的屏東市戶政事務所，曾有一名陳姓女子欲申辦母親的印鑑證明，承辦人員在審核文件時，發現委任書筆跡與當事人不符，查核後確認文件涉及偽造，成功遏阻冒辦。

屏縣2024年成功查獲偽冒辦理國民身分證或戶籍案件達35件，較2023年度9件大增，並獲非六都縣市唯一加分項目滿分肯定，也因此在內政部最新的2024年度戶政業務績效評鑑獲績優戶政機關楷模獎。

屏東縣長周春米指出，縣府團隊透過跨局處合作，提供高效、友善服務，讓戶政服務不僅止於戶籍登記，未來將持續各項便民服務與防護冒辦機制，守護每位縣民的權益與安全。

民眾至戶政事務所辦理業務。（屏東縣政府提供）

