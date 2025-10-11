響應「台灣女孩日」！ 教育部和台灣女性影像學會合辦影展

教育部學特司副司長許嘉倩說明，今年台灣女孩日和和台灣女性影像學會合作。（教育部提供）

聯合國宣布10月11日為「國際女童日」，我國行政院也訂定「台灣女孩日」響應，教育部今（2025）年與社團法人台灣女性影像學會合作，嚴選6部影片作為台灣女孩日專屬片單，包括女性成長經驗、身心健康、教育、人身安全、多元性別、性別認同、性別歧視等主題，10月至12月巡迴學校放映，期落實性別培力及女孩權益保障，並鼓勵女孩實踐自我價值。

教育部學特司副司長許嘉倩表示，透過舉辦影展，期待提升學校突破性別刻板印象，並重視性別平等權益，逐步引導學校落實建置友善、無歧視的性別平等學習環境，為

台灣女孩滋養出友善、幸福的校園沃土，培植台灣女孩能夠充滿自信、勇敢築夢。

教育部學特司科長林沛雨說明，首場特映會精選「然而餘音未葬」及「半路貢到愛」2部電影，紀錄短片「然而餘音未葬」透過傳統儀式、抗爭、舞蹈，闡述不同世代女性發聲的力量，並探討女性如何在公共領域找到發聲位置，以及年輕世代的女性如何延續上一代的抗爭之餘，尋找到另一種自我賦權的途徑。

而劇情短片「半路貢到愛」則從年輕女性的視角試圖在快速變化的當代都市中找到人跟人互動的悸動片刻，調性則相對輕盈，透過兩個女孩在大城市的相遇，描摹年輕世代仍在尋找、仍在轉換階段，尚未定下來的人生階段，同時也在面對自身情感的模樣。

此外，「維多利亞的鳥日子」一片以Victoria的一天為架構，在有限空間中打造流暢的敘事線，並在虛構中融入紀實，模糊真實與虛構的界線，並透過女性群演的生動詮釋，洞見女性情誼的珍貴；「墨爾本週末不回家」是關於友情與自我成長的影像記事，更是給在生活中備感疏離靈魂的真情告白；「女人世界」則跨越20世紀華人演藝史，描述劇中女性儘管生命境遇各不相同，卻在花甲之年一起獻身表演的故事；「那一天冰島靜止」則是一個關於希望、團結與可能性的故事，講述為家庭與社會付出但長期被忽視的女性，以幽默與堅定信念發起的和平抗爭，這場改變女性命運的罷工行動，引領冰島走上性別平等的道路。

行政院訂定「台灣女孩日」，教育部今年和台灣女性影像學會合推專屬片單巡迴學校放映。圖為日前特映會。（教育部提供）

