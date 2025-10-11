優養化20年！宜縣知名景點梅花湖 縣府要幫它「曝氣」

梅花湖是宜蘭縣知名觀光景點，湖水卻長年有優養化問題。（資料照）

宜蘭縣冬山鄉梅花湖長年優養化問題嚴重，縣府評估各種可能處理方案，最後決定採行「湖底曝氣」方式，增加湖水溶氧量，改善水質。縣府將租賃6台曝氣機，所需經費105萬元，已納入明年預算編列執行，以5年為期滾動檢討，若成效不佳，再評估是否進行湖底清淤工程。

梅花湖為封閉型湖泊，經常性水位低於溢流堰，造成湖內污染物只進不出現象，在降雨不足情況下，長期累積的結果，污染物濃度逐漸升高。梅花湖是宜縣知名觀光景點，遊客以環湖步行、腳踏車環湖、電動船遊湖、商店街觀光及餵食湖泊魚鴨為主要活動，餵食行為造成水質惡化現象。

縣府表示，由水位監測得知，梅花湖水位長時間低於堰頂，平均湖水流失量每日約2000噸，湖水流失受自然滲漏影響較大，而依據卡爾森優養指數值，就總磷、葉綠素、透明度等進行分析，只要指數值大於50就屬優養化，94到114年21年來有20年高於50，優養化情況嚴重。

今年世壯運的鐵人三項在梅花湖舉辦，選手抱怨水質不佳，引起地方關切，要求縣府提出改善作為。縣府就清淤、化學性方法、生物控制方法與物理方法等提出評估；化學藥劑會對水中生危造成危害，生物控制因湖域廣達17.84公頃，管控困難，這兩項不列入考量。

至於清淤，縣府評估梅花湖目前水深1.5公尺，若浚挖至2公尺，可降低藻類光合作用，減少優養化，但總經費達6278萬元，且有破壞湖底天然不透水層的風險，造成湖水流失，將影響生態與景觀。

縣府與環工技師討論後，並參考台大醉月湖、羅東運動公園虹明湖，決定採用物理方法以「曝氣」改善優養化現象。縣府表示，將曝氣機設於湖底，類似「打水車」方式，增加水體溶氧量，改善魚類與水生生物生存環境，抑制藻類過度繁殖，減緩優養化情形。

往年，梅花湖是鐵人三項比賽重要場地，但常有選手抱怨水質不佳。

