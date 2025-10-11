赴非洲肯亞當特教兒童志工 大學生：付出愛也讓自己更珍惜所有

輔仁大學聖言志工服務隊師生今年暑假組成「輔愛肯行」志工服務隊，遠赴非洲肯亞服務特教兒童。（輔大聖言志工服務隊提供）

天主教輔仁大學聖言志工服務隊師生今年暑假組成「輔愛肯行」志工服務隊，遠赴非洲肯亞服務特教兒童，師生帶著新北市社會局玩具銀行捐贈的二手玩具，肯亞的小朋友視若至寶，6位大學生用愛與陪伴關懷他們，也從當地物質缺乏的環境中，體會到珍惜所有，立願用服務讓世界變得更美好。

資訊管理系3年級賴思嘉分享，她從小習慣使3C，習慣到處都有網路的生活環境，不自覺疏於人際溝通；到非洲因為網路不通，她只能放下3C，重回一切要靠溝通的生活，每天與非洲的小朋友相處，學習到認真與熱情生活，重新體會到人與人的情感交流。

請繼續往下閱讀...

體育系3年級的烏涵如說，她在肯亞認識到一個因為營養不良、身形瘦小的青少年，雖然已經16歲但是看起來只有國小年紀，因為學習困難被送到照護中心，與小男孩三週的相處，發現他其實很有才藝，編織手環的技巧純熟，她覺得很遺憾當地缺乏特教資源，提供小男孩多元發展機會。

心理系3年級的黃宥心，兩度到非洲擔任服務志工，上一次是去迦納，即使是非洲，因為不同國家的經濟發展、自然環境不同，也造就不同的生活條件，但是她在非洲人身上，看到他們的樂觀特質，不管生活與物資環境困難、貧乏，仍然會用積極的態度面對人生，相信自己可以有所作為。

體育系3年級鍾佳妤分享，遇見了一群身心障礙的孩子，原本以為他們的學習會受到許多限制，但當看到他們努力跳舞、朗誦詩歌時，自己徹底被震撼了，雖然肢體有所不便，但那份認真與自信卻遠遠超乎她的想像，提醒她「快樂不是外在條件，而是內心選擇」。

法律系4年級戴子皓說，服務志工隊的行季中帶著吹風機，沒想到那裡的電力，只夠吹風機吹30秒就會斷電，到非洲服務讓他感到「施比受更有福」的真諦。帶隊老師陳若琳說，聖言志工服務隊透過這次跨越國界的服務，努力落實愛與服務的精神，培養向「他者」開放的胸襟，學生們不僅傳遞了希望與愛，更在服務過程中學會自我要求與自我突破，相信這份行動力量將持續延伸和扎根。

輔仁大學聖言志工服務隊師生今年暑假組成「輔愛肯行」志工服務隊，遠赴非洲肯亞服務特教兒童，也為台灣傳愛。（輔大聖言志工服務隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法