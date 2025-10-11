輔大聖言志工服務隊跨越國界 非洲肯亞分享台灣人愛與關懷

輔大聖言志工服務隊師生於暑期跨越國界，前往非洲肯亞服務。（輔大聖言志工服務隊提供）

今年適逢輔仁大學100週年校慶，也是創辦輔大的聖言會創立150週年，學校師生在暑假期間，由聖言會使命特色發展室主任季進德神父帶領6位大學部學生志工，和兒童與家庭學系副教授陳若琳陪同遠赴非洲肯亞偏鄉，進入特殊兒童照護中心與山區偏鄉學校服務三週，擴展校方行善濟世的使命，也帶給台灣的大學師生不同的世界視野。

陳若琳說，「輔愛肯行」團隊持續招募聖言志工服務隊成員，擬在明年暑假再前往到肯亞繼續展開服務，為當地身心障礙兒童與偏鄉學校的兒少募集所需資源，也透過實際的互動，將關愛與支持帶入彼此的生命旅程。

她指出，肯亞偏鄉當地孩童渴望學習，然而在教育環境和學習面臨多重挑戰，今年的「輔愛肯行」學生志工服務隊出發時，行李裝滿大包小包的玩具、教學用具，要前往遙遠的非洲，到當地提供專長服務課程、文化交流、生活協助陪伴和傳遞來自台灣的善意和祝福。

法律系4年級的林季萱說，他們到肯亞的特殊兒童照護中心服務，馬上從當地軟硬體設施和照護資源的落差感受到震撼，用台灣的標準，當地環境非常簡陋，學生每天幫在簡單的大浴室中為小朋友洗澡，所有小朋友的衣服、甚至內衣褲都是共用，在台灣看似基本的生活需求，在當地都是奢想。

領隊的季德進神父來自印度，他指出，印度就是一個多元種族及宗教文化的國家，一離開自己的家鄉，連別的城市的語言都聽不懂；所以培養出他包容世界多元文化的胸襟，他希望輔大的學生也能擁有這樣的國際觀與視野，體驗與學習不同環境與文化的人事物。

非洲肯亞的小朋友生長在缺乏物資的環境，仍然十分樂觀開朗。（輔大聖言志工服務隊提供）

輔仁大學6位學生由季進德神父（前左）帶領6位大學部學生志工，和副教授陳若琳（前右）陪同遠赴非洲肯亞偏鄉服務。（記者翁聿煌攝）

