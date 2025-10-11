病人不知道怎麼吃 屏東醫師開便當店一開15年

李洮俊醫師開設的便當店主推吃得出平衡的料理。（記者羅欣貞攝）

屏東在地有40多年臨床經驗的醫師李洮俊，照顧過許多深受糖尿病、高血壓、腎臟病所苦的病人，因有患者反應不知道怎麼吃，他於是在屏東市的診所附近開設便當店，特別聘請營養師進駐，推廣彩虹飲食理念，一經營就是15年，成為許多患者與民眾信賴的餐食選擇。

醫學博士李洮俊為新陳代謝與腎臟專科，他表示，以長年的臨床經驗，多數疾病並非無法預防，而是不知道怎麼吃，之所以不知怎麼吃，可能是因為現代人多仰賴外食，容易攝取到重鹹重油高糖，健康便在無形中受影響，「如果能有一間餐廳，讓人還沒生病前，就能吃得對呢？」，因此即便診所工作忙碌，也決定開辦便當店，讓一般民眾飲食有所參考，也盼能幫助不知如何改善飲食的患者。

餐桌是維持健康的重要起點，店裡所設計的健康餐，不同於刻板印象的清淡養生餐，而是色彩繽紛，意即彩虹飲食的營養均衡概念，不同顏色的食物代表不同的植化素、維生素與礦物質，鼓勵民眾每餐攝取如彩虹般顏色的天然食物。

駐店營養師馮淑燕表示，健康的飲食是要攝取不同比例的醣類、蛋白質、脂肪，並以烤、滷、蒸等方式烹調，並非只能水煮，因此只要用對食材與烹飪方式，也能吃得很豐盛，例如，店裡的滷雞腿便當就賣得特別好；除了便當，還有饅頭、綠拿鐵等，兼顧營養與風味。

便當店已經營15年，以退休長輩居多，客群穩定，還會邊買便當邊諮詢飲食，溫馨信賴的氣氛，讓便當店不只是便當店，也成了鄰里的健康守護者。

駐店營養師馮淑燕為便當店開菜單，饅頭也兼顧營養與風味。（記者羅欣貞攝）

由醫師開設、營養師進駐的便當店一經營就是15年。（記者羅欣貞攝）

