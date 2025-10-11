台南永康三民里過水橋汛期「門禁」 社區共同把關

永康區公所將閘門鑰匙交給三民里，自主防災志工也加入守護過水橋安全的行列。（永康區公所提供）

台南永康三民里橫越鹽水溪的過水橋，是當地往返新市的重要便道，避免人車擅闖，公所設置閘門進行管控，經過培訓之後，加入自主防災的社區志工也開始協助巡查，共同守護汛期時的管理安全，也提升緊急應變的機動性。

永康區長李皇興表示，該過水橋是早期前往大馬路較為不便時，滿足農業機具往返需求而建，一直以來，都扮演地方耕作與通行的重要角色，但也曾發生事故。

李皇興提到，過水橋雖有利於往返鹽水溪，但因位處低窪地帶，每逢豪雨或颱風，河川一暴漲，就容易淹過，常造成危險，汛期時，區公所卻以紐澤西護欄封閉，卻屢遭貪圖方便的民眾移開、擅闖，險象環生。

為避免民眾誤闖，確保生命財產安全，公所後來特地增設閘門，並與既有護欄配合使用，讓管制措施更加嚴謹。

李皇興說，目前三民里已是自主防災社區，每逢颱風、豪雨，都可看到成員們守護轄內安全的身影，為因應緊急狀況，也提出協助巡查過水橋的建議。

經與三民里長陳和志溝通、了解後，公所將閘門鑰匙交付給社區，讓自主防災的志工們，也加入守護過水橋的出入安全，提升緊急應變的機動性。

李皇興指出，未來在汛期時，防災社區志工將負責不定時巡視，避免水位上漲後有民眾誤入的情形，以降低潛在風險。

李皇興強調，過水橋的鑰匙交接，展現公所與社區的緊密合作，更象徵防災自主力量的提升；他也呼籲民眾務必遵守封閉、管制規定，共同守護在地安全。

永康區公所在過水橋前設置閘門，進行管控，避免嚴重誤闖，發生危險。（永康區公所提供）

