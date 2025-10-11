送愛越南》至善設逾800愛心閱覽室及玩具圖書館 助偏鄉童愛閱讀

至善基金會送愛越南，在當地偏鄉學校推動閱讀計畫，改善圖書室，讓學童愛上閱讀，當地師長更樂見孩子從害羞不敢說話，到願意上台表達等改變。（記者吳柏軒攝）

至善基金會收集台灣愛心，長期服務越南偏鄉，至今已30年，並堅信「教育翻轉貧窮」理念，更關注幼兒發展，今年攜手慶寶勤勞基金會、廣義省兒童基金會，在廣義省5間學校增設圖書閱覽室及玩具圖書館，並引入幼教專業課綱，讓當地資源匱乏的學童愛上閱讀，每節下課都衝刺跑到圖書室搶讀，也從不敢說話，漸漸學會表達，令師長欣慰。

至善越南工作站主任黃仲始表示，越南中部地區資源較少，2004年起推動幼兒教育改善、2008年起推動閱讀計畫，先赴中港台等地參訪，找專家學習幼教專業，引入越南建立在地課綱，並助偏鄉幼兒園建玩具圖書館，來增進孩子幼兒發展，也改善國中小閱讀室空間，建立閱讀習慣、培養自信及各項能力。

廣義省德普市普和國小國中教師武氏芳草表示，過去圖書館很舊，孩子很少來，改建後孩子天天來，且從害羞不敢講話，到後來愛上閱讀；該校校長表示，有了新閱讀室，藏書增至7千本，發現孩子更愛看書，也從中培養邏輯思考、自信心等，看見孩子每天進閱讀室好幾次，學校也開始每週一舉辦閱讀分享活動，鼓勵孩子表達。

至善執行長洪智杰表示，3到6歲也是幼兒發展關鍵，玩具圖書館可助孩子發展大小肌肉、促進大腦發展。普安幼兒園老師黃氏清宣指出，過去僅能手做簡易玩具給孩子，透過至善新設的玩具圖書館，玩具變豐富，且孩子們可扮演醫生、廚師、銷售員等，來訓練語言能力，還點出越南孩子也受到3C手機影響，而玩具圖書館可吸引注意力，已成孩子最期待的時光。

慶寶勤勞基金會今年首度加入捐贈閱覽室及玩具圖書館行列，該基金會代表王秉琛表示，閱讀是啟動學習關鍵，可拓展孩子能力，盼透過計畫，讓越南學童接觸到更多元書籍，建立正向人生觀及廣闊世界觀，並藉由閱讀把全世界帶給越南。

黃仲始統計，玩具圖書館從2017年至今已在6省80園增設，受助2.4萬童；閱讀計畫至今推廣到753校約35.1萬學生受益，除了贈書也推動閱讀手冊、教師領讀、師培訓練、舉辦賽事、優秀獎助等。

至善基金會獲慶寶勤勞基金會捐贈，到越南廣義省4校新建圖書閱覽室，改善當地資源，幫助孩子透過閱讀增強能力、接軌世界。（記者吳柏軒攝）

越南廣義省德普市普和國小學童每到下課，就馬上跑步衝刺到新建好的閱覽室，抓起心愛的書籍猛讀。（記者吳柏軒攝）

越南廣義省德普市普和國小學童熱愛閱讀，向至善基金會執行長洪智杰（站立右）、工作站主任黃仲始（站立左）分享閱讀心得。（記者吳柏軒攝）

慶寶勤勞基金會透過至善基金會，捐贈玩具圖書館給越南廣義省普安幼兒園，孩子熱烈表演歡迎。（記者吳柏軒攝）

至善基金會協助越南偏鄉幼兒園建玩具圖書館，掌握孩子3到6歲的發展關鍵，幫助增進腦力、肌肉能力，也成孩子最愛的時光。（記者吳柏軒攝）

至善基金會協助越南廣義省普安幼兒園建玩具圖書館，老師透過全新的繪畫工具，培養孩子藝術能力。（記者吳柏軒攝）

越南偏鄉缺乏資源，至善基金會幫助幼兒園建立玩具圖書館，孩子一進入看見新玩具，一個個都愛不釋手。（記者吳柏軒攝）

