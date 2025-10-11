高雄新打卡點 「陳其邁樹+邁邁公園椅」爆紅

高雄果嶺自然公園4號果嶺的「陳其邁樹+邁邁公園椅」，瞬間爆紅。（圖擷自陳其邁臉書）

台東有「金城武樹」，高雄中央公園也有一棵「朴寶劍樹」，隨著高雄果嶺自然公園於昨天10月10日正式開放，又新增一個打卡景點，位於4號果嶺的「陳其邁樹+邁邁公園椅」瞬間爆紅！

前身為澄清湖高爾夫球場的高雄果嶺自然公園，昨天（10日）正式開放，不少人一早就急著一探秘境，大讚18洞的草地「很漂亮、很舒服！」由於園區夠大、廣達70公頃，雖然人潮多，卻不見壅塞感，走起來相當愜意，適合來踏青、野餐。

高雄市長陳其邁昨天在臉書po出一張坐在公園椅子上的照片，左後方還有一棵大樹入鏡， 在一片綠蔭襯托下，看起來相當優閒自在，頗有「金城武樹」既視感，這張照片在社群平台引起討論，網友紛紛詢問是在公園哪個地點拍攝的？

答案揭曉，陳其邁這張照片是在公園內的4號果嶺拍攝，「陳其邁樹+邁邁公園椅」也瞬間爆紅，吸引民眾按圖索驥，前往拍照留念。

高市府提醒，高雄果嶺自然公園保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，因為是水源保護區，所以不開放寵物入內，開放時間10月至3月為上午5點至下午6點；4至9月則是上午5點至下午6點半，每週二休園。

高雄果嶺自然公園於國慶日起正式開放。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園走起來相當愜意，適合來踏青。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園保留原有丘陵起伏地貌。（記者李惠洲攝）

