為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄新打卡點 「陳其邁樹+邁邁公園椅」爆紅

    2025/10/11 08:16 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄果嶺自然公園4號果嶺的「陳其邁樹+邁邁公園椅」，瞬間爆紅。（圖擷自陳其邁臉書）

    高雄果嶺自然公園4號果嶺的「陳其邁樹+邁邁公園椅」，瞬間爆紅。（圖擷自陳其邁臉書）

    台東有「金城武樹」，高雄中央公園也有一棵「朴寶劍樹」，隨著高雄果嶺自然公園於昨天10月10日正式開放，又新增一個打卡景點，位於4號果嶺的「陳其邁樹+邁邁公園椅」瞬間爆紅！

    前身為澄清湖高爾夫球場的高雄果嶺自然公園，昨天（10日）正式開放，不少人一早就急著一探秘境，大讚18洞的草地「很漂亮、很舒服！」由於園區夠大、廣達70公頃，雖然人潮多，卻不見壅塞感，走起來相當愜意，適合來踏青、野餐。

    高雄市長陳其邁昨天在臉書po出一張坐在公園椅子上的照片，左後方還有一棵大樹入鏡， 在一片綠蔭襯托下，看起來相當優閒自在，頗有「金城武樹」既視感，這張照片在社群平台引起討論，網友紛紛詢問是在公園哪個地點拍攝的？

    答案揭曉，陳其邁這張照片是在公園內的4號果嶺拍攝，「陳其邁樹+邁邁公園椅」也瞬間爆紅，吸引民眾按圖索驥，前往拍照留念。

    高市府提醒，高雄果嶺自然公園保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，因為是水源保護區，所以不開放寵物入內，開放時間10月至3月為上午5點至下午6點；4至9月則是上午5點至下午6點半，每週二休園。

    高雄果嶺自然公園於國慶日起正式開放。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園於國慶日起正式開放。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園走起來相當愜意，適合來踏青。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園走起來相當愜意，適合來踏青。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園保留原有丘陵起伏地貌。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園保留原有丘陵起伏地貌。（記者李惠洲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播