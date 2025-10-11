回聘退休老師解師資荒 國教院研究美國作法

中小學教師荒引發關注，國教院研究美國回聘退休教師作法。圖為教育部推動夏日樂學，台南市官田國小讓學生實作從土地到餐桌創意甜點菱角銅鑼燒。（教育部提供）

最新一期國家教育研究院電子報，分析美國回聘退休人員強化師資的作法，21年前（2004年）全美50州即均允許退休教師至少得以兼職身分回校任教而不會失去退休金，並有34州使退休教師可以回聘全職身分，2021年6月和2022年1月，參眾兩院再各以40比0和78比0壓倒性通過「退休教師法」，允許退休教師臨時返聘並繼續領取養老金，以因應教師嚴重短缺的問題。

不少中小學出現教師荒問題引發關注，國教院研究員曾大千於電子報發表「回聘退休人員強化偏鄉師資質量」一文分析美國作法，美國退休人員可透過替代認證（alternative certification）途徑，轉任公立學校教師，2009年7月統計有3.5萬人藉此獲教師資格，其中有海軍退役者任高中專任數學教師（56歲），亦有退休執業律師（60歲）同時在高中及法學院任教。

此外，美國教師短缺並非全國合格教師人數不足，而是地理位置與專業科目等2項因素造成，除了教師大多不願意遷移到教師不足地區外，即使有部分教師願意換環境，亦未必在教師短缺最嚴重的科目（如數學、科學、特殊教育與雙語教學）上具備足夠訓練，德州師資奇缺的學區說服州議會通過法律，准許這些學區重新聘僱已退休教師，並使他們得以繼續支領退休金。

紐澤西州也於2022年1月簽署「退休教師法」，共有93個學區提出返聘申請，州政府盼透過提供優惠薪資並允許繼續領取養老金，以鼓勵更多有經驗的教師重返課堂；紐瓦克學區規模為紐澤西州最大，有3154名教師，由於人手短缺，學區已將永久教師薪資從5萬5469元提高到6.2萬元，返聘退休教師則在繼續領取退休金同時，其2022至2023年的薪資為9.2萬元，更遠高於新進教師起薪，學區主管表示，退休教師經驗豐富，只需提供最少的培訓，在滿足退休教師需求的同時，也滿足學生的需求。

但國教院研究指出，為避免排擠年輕教師就業機會，同時兼顧教學現場需要及維護學生受教權益，如考量修法使退休教師得以回聘全職身分、而不會失去領受月退休金權利，應限縮於僅得擔任偏遠地區學校之代理教師，且應聘資格順位宜限於二招資格。

