國慶連假第2天！國道18處魔王路段 國5北上恐塞到半夜

今天是國慶連假第二天，根據高公局預估，各地天氣晴朗，預估會有大量出遊車潮，今日車流量是平日的1.2倍，高公局除列出18處容易塞車路段，也提醒國5北上車流恐怕從下午一路塞到半夜。（資料照）

今天是國慶連假第二天，根據高公局預估，各地天氣晴朗，預估會有大量出遊車潮，今日車流量是平日的1.2倍，高公局除列出18處容易塞車路段，也提醒國5北上車流恐怕從下午一路塞到半夜，行車時間為平常的7倍，提醒用路人提前出發、避開易塞車的時段。

高公局預估，今日國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。至於西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人則建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

請繼續往下閱讀...

高公局也指出，今天國道將有18處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

今日國道也有相關疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法