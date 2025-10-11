為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中新光三越復業迎賓 中市國道公車152運量增2成

    2025/10/11 07:52 記者張軒哲／台中報導
    台中市國道公車152因新光三越復業，搭乘人數成長約2成。（記者張軒哲攝）

    台中市國道公車152因新光三越復業，搭乘人數成長約2成。（記者張軒哲攝）

    台中市國道公車152往返豐原與西屯，因行經新光三越、大遠百，被喻為豐原人通勤與百貨專車。今年2月台中新光三越發生氣爆奪走5條人命停業，152公車運量有微幅下滑，日前復業後，統聯客運今日指出，統計152搭乘人數成長約2成，假日幾乎整車乘客都在新光遠百站下車。

    今年2月，台中新光三越氣爆事件，導致5人喪命，遭台中市府勒令停業，歷經200多天封館裝修，於9月27日復業，過去7個多月，豐原地區老主顧少了一處逛街去處，152公車族也發現乘客有減少，假日運量尤其明顯。

    日前台中新光三越復業後，湧入許多民眾購物，公車152搭乘人數有成長，連平日離峰時段，也有許多乘客搭乘，有時整車的乘客都在新光遠百站下光，豐原區林姓婦人說，搭公車152逛新光遠百，比自己開車還快，因為不用找車位，下車直接進入百貨公司，而且一次可以逛二間，非常方便。

    台中新光三越復業，連假顧客爆棚。（記者張軒哲攝）

    台中新光三越復業，連假顧客爆棚。（記者張軒哲攝）

