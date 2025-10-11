中捷綠線延伸年底完成期末報告 明年送交通部審查

中捷綠線延伸再往前邁一步。（記者蘇金鳳攝）

台中捷綠線延伸線進度深受關注；捷運工程局表示，近日已完成延伸線周邊居民的說明會，正著手進行綜合規劃的期末報告，預計今年底完成，於明年初會送台中及彰化兩縣市的捷運推動小組，通過後的報告及預算再送兩縣市議會，並提報給交通部審核；而此綜規案為往北延伸至北屯增2站，往南彰化則是6站，分別是中市2站、彰化4站，其中彰化多增加1站台鐵金馬車站。

中捷綠線延伸至大坑、彰化可行性研究在2020年7月獲交通部審查通過，2024年元月31日獲行政院核定，2024年6月完成綜規技術案採購決標，2025年4月完成期中報告核定，5月召開公聽會，8月顧問公司提出綜規期末報告，現在審查中。

請繼續往下閱讀...

捷工局表示，預計綜合規劃的期末報告會在年底完成，規劃為往北延伸2站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里，往南到彰化共6站，長7.457公里，台中市有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是走中山路有4站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

捷工局表示，彰化端改走中山路，可以服務到彰師大的師生，而最後一站到台鐵金馬站，可跟彰化鹿港輕軌相銜接。

捷工局表示，目前預計年底期末報告會完成審查，明年初便送至兩縣市的捷運推動小組，並且提報給兩縣市的議會，有關預算及路線等相關報告，並再送交通部審查。

中捷綠線延伸圖。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法