為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷綠線延伸年底完成期末報告 明年送交通部審查

    2025/10/11 07:44 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷綠線延伸再往前邁一步。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線延伸再往前邁一步。（記者蘇金鳳攝）

    台中捷綠線延伸線進度深受關注；捷運工程局表示，近日已完成延伸線周邊居民的說明會，正著手進行綜合規劃的期末報告，預計今年底完成，於明年初會送台中及彰化兩縣市的捷運推動小組，通過後的報告及預算再送兩縣市議會，並提報給交通部審核；而此綜規案為往北延伸至北屯增2站，往南彰化則是6站，分別是中市2站、彰化4站，其中彰化多增加1站台鐵金馬車站。

    中捷綠線延伸至大坑、彰化可行性研究在2020年7月獲交通部審查通過，2024年元月31日獲行政院核定，2024年6月完成綜規技術案採購決標，2025年4月完成期中報告核定，5月召開公聽會，8月顧問公司提出綜規期末報告，現在審查中。

    捷工局表示，預計綜合規劃的期末報告會在年底完成，規劃為往北延伸2站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里，往南到彰化共6站，長7.457公里，台中市有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是走中山路有4站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

    捷工局表示，彰化端改走中山路，可以服務到彰師大的師生，而最後一站到台鐵金馬站，可跟彰化鹿港輕軌相銜接。

    捷工局表示，目前預計年底期末報告會完成審查，明年初便送至兩縣市的捷運推動小組，並且提報給兩縣市的議會，有關預算及路線等相關報告，並再送交通部審查。

    中捷綠線延伸圖。（市府提供）

    中捷綠線延伸圖。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播