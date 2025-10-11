為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣國際造船公司徵才229人 起薪最高不是造船工程師

    2025/10/11 07:49 記者洪定宏／高雄報導
    台船徵才229人，具備指定證照的「非破壞檢測工程師」起薪最高。（取自台船官網）

    台船徵才229人，具備指定證照的「非破壞檢測工程師」起薪最高。（取自台船官網）

    台灣國際造船公司為因應業務發展及船舶建造、維修、國防艦艇等各項專案持續推展，補充所需專業人力，舉辦新進人員甄試，共招募229人，分為工管類72人、技術類157人，即日起報名至11月5日，詳情可查詢台船官網。

    台船公布的簡章顯示，工管類職缺包括非破壞檢測工程師、航海工程師、專案管理師、職業安全管理師、職業安全衛生管理師、造船工程師、電機工程師、機械工程師、輪機工程師、工業工程工程師、國貿管理師、公關管理師 。

    外界以為台船屬造船業，造船工程師起薪應該最高，但事實並非如此；航海工程師起薪約4萬5200元至4萬6000元，不僅低於電機工程師4萬8000元至5萬4000元，更遠低於最高起薪的「非破壞檢測工程師」5萬3000元至7萬1000元，其他職務薪資介於4萬4000元至4萬5200元。

    不過，「非破壞檢測工程師」必須具備效期內RT/UT/MT/PT/VT其中至少2項 （含）以上的中級檢測師證照（RT或UT至少1項為必要 ）月支全薪約5萬3000元；具備效期內RT/UT/MT/PT/VT其中至少2項 （含）以上的高級檢測師證照（RT及UT2項為必要）月支全薪約7萬1000元。

    技術類職缺包括電銲工、冷作工、鉗工、電工、起重工、塗裝工、繪圖工、警消、職業安全，月薪3萬3000元至3萬6000元。

