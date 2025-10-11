為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投地利「木巨人」與部落深度遊 感受布農原鄉文化魅力

    2025/10/11 07:27 記者張協昇／南投報導
    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，可探訪地利「木巨人」。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，可探訪地利「木巨人」。（日管處提供）

    日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）主辦的南投信義鄉地利村「撈撈客chill市集」活動，國慶連假於地利遊客資訊站登場，市集結合特色美食、文創小物展售與在地溪石彩繪等手作體驗，並安排深度1日遊行程，由專人導覽走讀部落故事，包括探訪地利「木巨人」，感受原汁原味的布農原鄉文化魅力。

    日管處為慶祝光輝10月，規劃此次原鄉市集活動，網羅在地手作、特色美食、文創小物及文化體驗。遊客除了能選購地方職人精心打造的作品，還能參與溪石彩繪、守護精靈種串、瑪嘎馥香氛等部落工藝DIY，並深入認識布農文化，如攀樹與敲敲森活樹等，讓市集不僅有採買選擇，更是一場互動式的文化場域。

    此外，也推出1日遊程的布農文化之旅，行程內容除了市集的溪石彩繪等部落工藝課程DIY，還由專人導覽走讀部落故事，包括探訪5公尺高、眺望著濁水溪的地利著名「木巨人」，體驗穿著布農族傳統服飾，以及欣賞原民樂舞表演等，將部落文化、在地產業與旅遊資源串連，打造沉浸式的原鄉文化觀光體驗。

    日管處指出，活動將於12日、18日及19日持續辦理，並於26日結合「第二屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽」與「2025信義鄉濁岸音樂會」，移師信義鄉人和國小舉行，帶給遊客一場融合運動、音樂與文化的盛會。凡參加手作、文化體驗及遊程的民眾，將發放市集折價券，讓遊客在享受市集氛圍的同時，也能以優惠價格帶走更多在地好物。

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，遊客體驗溪石彩繪。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，遊客體驗溪石彩繪。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，遊客體驗手作部落守護精靈種串。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，遊客體驗手作部落守護精靈種串。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，遊客體驗著布農族傳統服飾。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，遊客體驗著布農族傳統服飾。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，欣賞原民樂舞表演。（日管處提供）

    南投信義鄉地利村「撈撈客chill 市集」活動，欣賞原民樂舞表演。（日管處提供）

