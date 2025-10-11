防制公部門職場霸凌 保訓會設計「標準化工具」強化保障

保訓會培訓發展處科長范勻蔚說明，新措施設計標準化工具，使處理流程透明化，減少二次傷害的可能性。（取自考試院官網）

勞動部公務員霸凌死亡案震驚社會，也啟動公部門改革防制霸凌措施，考試院國家人力資源論壇最新一期以公部門職場安全為主題，公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）培訓發展處科長范勻蔚說明，新措施設計標準化工具，包括不同霸凌案件樣態的專屬處理流程圖、標準化的程序檢核表、完整的書表範本，使流程透明化，相關人員就不會因「資訊落差」而產生誤解或懷疑，減少二次傷害的可能性。

今（2025）年7月「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」上路，擴大公務人員執行職務安全衛生項目並深化制度，公務人員保障法修正案也將於明年1月實施，增加應該負責人員更多重的課責機制與強度，共同構築公務人員有更完整周延與具實質效力的安全職場。

請繼續往下閱讀...

范勻蔚說明，保訓會進行一系列更完整及更務實的制度調整，從申訴提出到案件審理，不只強化程序規範，還明確規定外部委員的比例，同時也強化了機關防治職場霸凌的義務。這些新的規定，就像在政府機關裡開了一扇窗，讓光真正灑進來。

但范勻蔚強調，新制度不是保證申訴都會成立，而是確保每個聲音都被聽見；不是為了懲罰，而是提醒潛在行為人，說話前先想三秒；也不是增加表單，而是讓勇敢說出口的人不被流程絆倒與封口。

范勻蔚指出，處理霸凌申訴不簡單，從受理案件、組成調查小組、訪談相關人員、撰擬調查報告到防護委員會審議，每一步都繁瑣，承辦人員最怕的就是哪個步驟出現瑕疵，新制以標準化工具降低承辦人員的風險，從收到申訴到最後結案，只要逐一檢視檢核表，就能避免遺漏細節。

范勻蔚表示，從外部監督到高層問責，從實質懲戒到工具支援，新制每個細節都在告訴公務人員：「你不是一個人，你不必獨自面對。」這樣的改變也許還不完美，但每一步都在累積公務職場真正的安全感。

