為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    記憶力超強！102歲人瑞葉算雲背誦獲「經典德劭奬」

    2025/10/11 07:28 記者林曉雲／台北報導
    福智文教基金會每年主辦「恆星經典會考」，今（2025）年共吸引全國5324人報考，參賽者年齡橫跨3歲至102歲。（福智文教基金會）

    福智文教基金會每年主辦「恆星經典會考」，今（2025）年共吸引全國5324人報考，參賽者年齡橫跨3歲至102歲。（福智文教基金會）

    福智文教基金會每年主辦「恆星經典會考」，鼓勵不同年齡層參與經典背誦，以強化記憶力、培養專注力、鍛鍊心智，今（2025）年共吸引全國5324人報考，參賽者年齡橫跨3歲至102歲，背誦通過總字數逾1648萬字，年紀最長是102歲人瑞葉算雲。

    福智文教基金會說明，今年共有15人在「恆星經典會考」背誦字數超過5萬字而獲頒「恆星獎」，通過字數最多是年僅13歲的國中生陳彥儒，背誦11萬5929字，她表示，自幼就開始持續背誦經典，一點一滴累積而成；高齡長青組76歲呂李順里也創下背誦7萬2318字佳績；今年共有43位90歲以上長者通過會考獲頒「經典德劭奬」，年齡最長為102歲葉算雲，堅持學習，令人感佩。

    福智文教基金會創辦人日常老和尚認為，學習經典是教育重要的一環，且貴在生活中實踐。福智團體老師真如則表示，經典是人們提升心靈的最佳良伴，能引導內心離開痛苦，是人類長遠的幸福，期許學子透過持續學習經典，完善自身的美德及增長利他的善行，並傳持經典。

    「恆星經典會考」系列活動共同主辦單位包括台灣師範大學東亞文化與漢學中心、台中教育大學語文與教育學系及高雄師範大學經學所；台北市孔廟、福智學校財團法人、基隆瑪陵國小、台南市南區志開實驗小學、屏東縣大路關國小及高雄市立左營國中等共同協辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播