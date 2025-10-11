記憶力超強！102歲人瑞葉算雲背誦獲「經典德劭奬」

福智文教基金會每年主辦「恆星經典會考」，今（2025）年共吸引全國5324人報考，參賽者年齡橫跨3歲至102歲。（福智文教基金會）

福智文教基金會每年主辦「恆星經典會考」，鼓勵不同年齡層參與經典背誦，以強化記憶力、培養專注力、鍛鍊心智，今（2025）年共吸引全國5324人報考，參賽者年齡橫跨3歲至102歲，背誦通過總字數逾1648萬字，年紀最長是102歲人瑞葉算雲。

福智文教基金會說明，今年共有15人在「恆星經典會考」背誦字數超過5萬字而獲頒「恆星獎」，通過字數最多是年僅13歲的國中生陳彥儒，背誦11萬5929字，她表示，自幼就開始持續背誦經典，一點一滴累積而成；高齡長青組76歲呂李順里也創下背誦7萬2318字佳績；今年共有43位90歲以上長者通過會考獲頒「經典德劭奬」，年齡最長為102歲葉算雲，堅持學習，令人感佩。

福智文教基金會創辦人日常老和尚認為，學習經典是教育重要的一環，且貴在生活中實踐。福智團體老師真如則表示，經典是人們提升心靈的最佳良伴，能引導內心離開痛苦，是人類長遠的幸福，期許學子透過持續學習經典，完善自身的美德及增長利他的善行，並傳持經典。

「恆星經典會考」系列活動共同主辦單位包括台灣師範大學東亞文化與漢學中心、台中教育大學語文與教育學系及高雄師範大學經學所；台北市孔廟、福智學校財團法人、基隆瑪陵國小、台南市南區志開實驗小學、屏東縣大路關國小及高雄市立左營國中等共同協辦。

