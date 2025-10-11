為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投國慶焰火接駁一團亂！遊客火大罵爆：散場如逃難史上最爛

    2025/10/11 06:56 記者張協昇／南投報導
    南投國慶焰火，許多民眾抱怨只看到糊成一團的煙雲，失望而歸。（謝姓民眾提供）

    南投建縣首辦國慶焰火，共設計12個主題，施放逾4萬發焰火達40分鐘，號稱規模史上之最，但卻讓許多民眾失望而歸，紛紛在網路留言，有人形容「只看到一堆煙跟滿肚子火」，是史上最爛國慶焰火，還有人表示散場等接駁車等了1個半小時還在原地，大量人潮加上煙霧瀰漫，如外星人降臨的逃難現場！

    2025南投國慶焰火，根據縣府統計，共湧進逾28萬人，但許多懷抱興奮心情到現場看焰火民眾，因為現場煙太大，只看到煙或煙雲如同上演煙霧秀，看不到美麗璀璨的焰火，且空氣有夠糟，看了5分鐘就趕快逃離。

    尤其接駁動線規劃不佳，散場時現場塞爆人潮，有人在臉書PO文指等了1個半小時接駁車還在原地，甚至要等上3小時，更有人直言這是一場失敗的國慶焰火，因為只有3分之1角度的人看得清楚焰火，其他3分之2角度的人都只看到煙。也有民眾指出，焰火需要有風來吹散煙霧，才能看出焰火輪廓，但南投四邊都是山，在無風情況下，根本不是舉辦大型焰火合適場地。

    據了解，國慶焰火決定在南投舉辦時，縣府曾考慮每年辦火花節的日月潭，但為了結合南投茶業博覽會，且南投市貓羅溪畔，每年南投燈會也有施放焰火經驗，因而決定在南投市舉辦，惟也有民眾質疑，不是有試施放焰火，怎麼沒有發現這些問題？

    不過也有民眾拍到不錯的焰火畫面，認為可能是風向等氣候因素與觀賞地點的角度不同而影響了焰火效果，南投少見舉辦如此大型活動，應多鼓勵少苛責。

    南投國慶焰火接駁動線規劃不佳，有民眾在臉書貼文批評散場1個半小時還在原地。（圖擷取自南投人聊天室2.0預備版）

    南投國慶焰火接駁動線規劃不佳，有民眾在Threads貼文批評排隊1小時無法上接駁車。（圖擷取自Threads）

