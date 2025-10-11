北部飆38度高溫！中南部、山區午後留意雷陣雨

今日氣溫方面，東半部高溫31至32度，西半部高溫約32至35度，氣象署也針對雙北及台南、高雄等4縣市發佈高溫資訊，其中新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（資料照）

中央氣象署指出，今天（11日）各地大多為晴到多雲的天氣，只有在基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

今日氣溫方面，東半部高溫31至32度，西半部高溫約32至35度，其中在雙北、台南及屏東局部高溫可能達到36度左右或以上，從事戶外活動請注意防曬並多補充水分。氣象署也針對雙北及台南、高雄等4縣市發佈高溫資訊，其中新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、屏東縣為黃色燈號。

氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。另外今日澎湖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨6點澎湖已出現能見度不足200公尺的現象

氣象署提到，第23號輕度颱風娜克莉位於琉球東北東方海面上，向北北東轉東北朝日本南方海面進行，對台灣天氣無直接影響，但今天可能影響到琉球的天氣。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日、下週一環境偏東風，迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週五各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週六環境仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨

下下週日至下下週一東北季風逐漸增強，北部及東北部地區氣溫逐漸下降，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 39 30 ~ 39 31 ~ 37 27 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署指出，第23號輕度颱風娜克莉位於琉球東北東方海面上，向北北東轉東北朝日本南方海面進行，對台灣天氣無直接影響，但今天可能影響到琉球的天氣。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

