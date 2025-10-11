10/11 各報重點新聞一覽

國慶大會昨在總統府前廣場盛大登場，總統賴清德以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶演說。（記者羅沛德攝）

自由時報

雙十演說 宣布新國防預算3目標 賴總統：加速打造台灣之盾

總統賴清德昨以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶演說，宣布新的國防預算要達成三大目標，包括加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統，同時要加強引進、結合高科技及AI技術，並持續投資國防創新科技。

請繼續往下閱讀...

詳見雙十演說 宣布新國防預算3目標 賴總統：加速打造台灣之盾。

郝龍斌：境外勢力介入黨魁選舉 臉書批外來網軍動員攻擊 花費至少近億

國民黨主席候選人郝龍斌前晚在臉書以「給我親愛的對手候選人」為題發文指出，自己七十三歲，從政超過三十年，「起起伏伏的驚奇事件，也看過不少。但這次競選黨主席，對我來說，是一場震撼教育」。他抱怨這次黨主席選舉有假民調、假訊息，更有地下網軍與境外網軍，「你們確定這是一場中國國民黨的黨主席選舉？我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭。」

詳見郝龍斌：境外勢力介入黨魁選舉 臉書批外來網軍動員攻擊 花費至少近億。

黑幫火併槍手自首 不減刑 法官：犯案流程策劃好的 判7年半

今年三月間，桃園、苗栗發生兩掛黑幫相互報復火併案，在苗栗開賭場的竹聯幫信堂承信會分子，教唆十九歲幫內小弟吳源洧，持仿眼鏡蛇突擊步槍到對方的桃園據點掃射十八槍，吳犯後立即回到苗栗向警方自首。苗栗地院法官審理認為，整個犯案流程都是策劃好的，吳男無悔過投誠之意，不給予減刑，依槍砲罪將他判刑七年六月。

詳見黑幫火併槍手自首 不減刑 法官：犯案流程策劃好的 判7年半。

聯合報

國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾

昨天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統在國慶演說中向中國大陸喊話「期待中國能體現大國的責任」，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀；對於國家安全，賴總統說，今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統。

詳見國慶談話…賴總統籲中共放棄武力脅迫 將打造台灣之盾。

委內瑞拉反對派領袖馬查多 獲諾貝爾和平獎

挪威諾貝爾委員會十日宣布，年度諾貝爾和平獎得主是委內瑞拉反對派領袖馬查多。得獎原因是她為委內瑞拉人民爭取民主權利努力不懈，以及為委內瑞拉從獨裁統治轉型為民主所做的奮鬥。

詳見委內瑞拉反對派領袖馬查多 獲諾貝爾和平獎。

中國時報

賴總統：加速打造台灣之盾防空系統

賴清德總統10日發表任內第2次國慶文告，不同於去年的強硬態勢，今年文告中對兩岸議題相對低調，僅重申台灣將致力維持現狀，未再提兩岸或兩國「互不隸屬」。不過，賴宣示發展國防產業的3大目標，首度提出將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），並納入年底前的國防特別預算。

詳見賴總統：加速打造台灣之盾防空系統。

公明黨退出 高市問鼎首相添變數

日本「自公」兩黨聯盟10日宣告瓦解！公明黨與自民黨針對政治獻金問題未能化解分歧，前者因而宣布將退出聯合執政，導致持續26年的自公合作體制畫下句點。這也使得新當選自民黨總裁的高市早苗，能否在即將登場的國會首相指名選舉中勝出，面臨巨大難關。

詳見公明黨退出 高市問鼎首相添變數。

國民黨主席候選人郝龍斌前晚在臉書發文，指競選對手動用境外勢力介入選舉。（記者方賓照攝）

竹聯幫信堂承信會分子教唆持槍掃射，19歲幫內小弟吳源洧犯後立即自首，苗栗地院法官審理認為，吳男無悔過投誠之意，不給予減刑。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法