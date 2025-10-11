未來一週持續炎熱 專家估首波東北季風這天南下

氣象專家吳德榮指出，今日至下週五持續晴朗炎熱，今日西部高溫上看37、38度，僅迎風面及山區有零星降雨。（資料照）

氣象專家指出，未來一週天氣持續晴朗炎熱，今日西部高溫上看37、38度，僅迎風面及山區有零星降雨。至於今年首波帶有明顯冷空氣的東北季風何時南下，專家預估至少要到19日，但因預測還有熱帶擾動發展，具體影響仍有不確定性，須持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地大多為晴時多雲，白天偏熱，注意防曬、防中暑；北海岸及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部22至38度、中部24至36度、南部24至37度、東部20至35度。

吳德榮表示，明日至下週五（12至17日）各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮提到，根據各國模式模擬顯示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致19日（下下週日）起逐漸南下，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」。因此，氣溫能降到幾度？雨會怎麼下？模式仍持續調整中，須持續觀察。

吳德榮也指出，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱娜克莉」在琉球東方海面，將向東北東大迴轉，追隨「哈隆」路徑，似乎也會閃過日本本土。

