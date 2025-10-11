為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    未來一週持續炎熱 專家估首波東北季風這天南下

    2025/10/11 08:08 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，今日至下週五持續晴朗炎熱，今日西部高溫上看37、38度，僅迎風面及山區有零星降雨。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，今日至下週五持續晴朗炎熱，今日西部高溫上看37、38度，僅迎風面及山區有零星降雨。（資料照）

    氣象專家指出，未來一週天氣持續晴朗炎熱，今日西部高溫上看37、38度，僅迎風面及山區有零星降雨。至於今年首波帶有明顯冷空氣的東北季風何時南下，專家預估至少要到19日，但因預測還有熱帶擾動發展，具體影響仍有不確定性，須持續觀察。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地大多為晴時多雲，白天偏熱，注意防曬、防中暑；北海岸及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部22至38度、中部24至36度、南部24至37度、東部20至35度。

    吳德榮表示，明日至下週五（12至17日）各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

    吳德榮提到，根據各國模式模擬顯示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致19日（下下週日）起逐漸南下，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」。因此，氣溫能降到幾度？雨會怎麼下？模式仍持續調整中，須持續觀察。

    吳德榮也指出，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱娜克莉」在琉球東方海面，將向東北東大迴轉，追隨「哈隆」路徑，似乎也會閃過日本本土。

    針對今年首波帶有明顯冷空氣的東北季風何時南下，吳德榮預估至少要到19日，但因預測還有熱帶擾動發展，具體影響仍有不確定性，須持續觀察。（圖擷自臉書）

    針對今年首波帶有明顯冷空氣的東北季風何時南下，吳德榮預估至少要到19日，但因預測還有熱帶擾動發展，具體影響仍有不確定性，須持續觀察。（圖擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播