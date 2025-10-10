黃喉貂太平山沿途出沒覓食 林保署宜蘭分署提醒開車遊客注意

黃喉貂在太平山園區宜專一線路邊嬉戲覓食。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區山林嬌客黃喉貂，經常在園區道路嬉戲、覓食，林業及自然保育署宜蘭分署提醒大家，國慶雙十連假若開車上太平山，途中若與野生動物偶遇，請放慢車速，以確保野生動物安全。

國慶雙十連假首日，太平山遊樂區湧入3079名遊客，是平日的3倍，蹦蹦車幾乎班班客滿，入園尖峰時段，宜專一線聯外山路的車輛川流不息，運氣好的話，途中可見黃喉貂、山羌、長鬃山羊之類野生動物的蹤影。

請繼續往下閱讀...

太平山遊樂區工作人員最近執行巡視任務，在園區分歧點，即通往太平山莊與翠峰湖的岔路口，目擊2隻黃喉貂跑到宜專一線路旁覓食，褐色頭部搭配身體金黃毛色，看起來很萌，趕緊拍下影像，畫面曝光後，網友回應「黃喉貂本尊超可愛」。

太平山黃喉貂過去傳出向遊客乞食，或趁人不注意時竊取食物，林保署宜蘭分署呼籲大家切勿餵食，也不要太過親近，避免干擾牠們的族群習性，開車入園請注意前方動態，確保野生動物的安全。

太平山宜專一線常有黃喉貂過馬路，林保署宜蘭分署提醒遊客開車上山時放慢車速。（圖由林保署宜蘭分署提供）

黃喉貂金黃毛色與長長尾巴，看起來相當可愛。（圖由林保署宜蘭分署提供））

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法