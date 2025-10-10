為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雙十連假「吃台南」 必比登名店進駐台中大遠百

    2025/10/10 22:40 記者洪瑞琴／台南報導
    台南國際級小吃進軍台中大遠百。（圖由台南市府提供）

    台南國際級小吃進軍台中大遠百。（圖由台南市府提供）

    台南美食再度出征中部！繼8月在竹北大遠百掀起「府城漫食 必比登名店X台南農漁物產展」熱潮後，今（10）日至12日雙十連假期間，台南國際級小吃、優質農漁特產與創意文創商品進軍台中大遠百展售，邀請民眾「一站式體驗」府城的道地風味與人情味。

    此次活動邀請5間獲得米其林必比登入選餐廳，包括筑馨居、東香台菜海味料理、阿村牛肉湯、鮮蒸蝦仁肉圓與博仁堂中藥舖，另有經典名店「度小月」同場共襄盛舉，展現台南深厚的美食底蘊。

    台南市長黃偉哲與夫人劉育菁今日同台出席開幕式。黃偉哲表示，國慶連假最推薦的去處，就是來台中大遠百逛街順道品嚐台南味。活動特別精選5家米其林必比登餐廳，以經典美味征服味蕾，品嚐台南最道地的幸福滋味。

    黃偉哲指出，台南甫被英國旅遊雜誌《TIME OUT》評選為「亞洲十大街頭美食城市」，更是全台唯一入選城市，展現府城美食的國際魅力。這次北上展售，不僅希望推廣台南好味道，也邀請全國民眾親自來台南旅遊，體驗古都文化與創意能量。

    現場攤位更集結台南優質農漁產與伴手禮，包括新化果菜市場、國基漁場、合口味肉品、慶家黃金泡菜等，並打造「台南限定柑仔店」專區，販售巷仔Niau文創商品、成功洋芋片及府城300典藏果酥禮盒等限定好物。

    觀光旅遊局長林國華說，展期也推出消費滿額贈禮，包括茄芷袋造型贈品與台南藝文館所優惠券（如古蹟四選一、山上花園水道博物館或左鎮化石園區免費入場券），更有機會抽中旅宿與文創商店折價券，讓民眾吃完美食、馬上規劃一趟台南小旅行。

    米其林必比登入選餐廳共襄盛舉。（圖由台南市府提供）

    米其林必比登入選餐廳共襄盛舉。（圖由台南市府提供）

