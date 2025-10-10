搶看南投國慶焰火爆亂象！機車違停高架橋 群眾冒險擠護欄

國慶焰火在南投登場，有民眾搶看焰火，竟將機車違停在道路高架橋，路過民眾看了直呼誇張。（記者劉濱銓攝）

民眾搶看焰火，竟擠在道路高架橋護欄欣賞，讓路過民眾都捏了一把冷汗。（記者劉濱銓攝）

國慶焰火在南投登場，吸引民眾爭相目睹。（南投縣政府提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕國慶焰火今晚在南投市登場，現場湧入大批人潮，惟民眾搶看焰火也爆出亂象，未進入觀賞區的群眾，竟有人直接將機車停在道路高架橋上，甚至有人冒險擠在護欄邊欣賞，讓開車路過民眾捏了一把冷汗。

今年國慶焰火在南投市貓羅溪畔施放，除了會場周邊設有觀賞區，也有民眾會到外圍制高點欣賞，但卻有部分民眾貪圖方便，晚間趁焰火施放時，竟把機車停在道路高架橋上，逕自在路邊欣賞，另也有民眾將汽車停在高架橋，群起擠在護欄邊欣賞，冒險行徑讓開車路過民眾直呼誇張。

南投警方表示，南投市區高架橋因高度較高，站在橋上是可以看見焰火施放，惟高架橋一般車流較多、車速也快，且路邊也禁止停車，民眾違停冒險觀看相當不可取，若有員警巡邏經過都會勸導取締，並呼籲民眾自律，以免發生危險。

