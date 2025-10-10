台灣加油！台北101國慶煙火「鏟子超人」現身 為花蓮送祝福

台北101國慶煙火，「鏟子超人」驚喜現身，一起為「臺灣加油」。（記者方賓照攝）

今天是雙十國慶，台北101國慶煙火以「Gen. TAIWAN．我們的時刻」為主題，結合煙火、500台無人機、大樓建築燈光與雷射光束展演，「鏟子超人」更驚喜現身，一起為「台灣加油」！

台北101國慶煙火展演總長約12分鐘，以1分鐘煙火秀揭開序幕，象徵台灣生生不息的能量，點燈打字「TAIWAN」、「因愛而強、堅韌同行」字樣，為災區花蓮送上祝福，同時藉由光影凝聚全民力量，一起為台灣加油。

台北101國慶煙火，「鏟子超人」驚喜現身，無人機秀出「臺灣加油」字樣。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火，無人機秀出「愛臺灣」圖樣。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火，台北市吉祥物熊讚也現身。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火無人機秀出雙十及窗花結合的台味圖案。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火無人機秀出雙十及窗花結合的台味圖案。。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火，無人機秀出台灣國球。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火。（記者方賓照攝）

台北101董事長賈永婕（左2）說，今年希望以創新方式，將台灣的故事寫進夜空。（記者方賓照攝）

台北101國慶煙火。（記者方賓照攝）

