黃偉哲快閃板橋親調蜂蜜柚香茶 民眾搶嚐台南秋收好味

台南市長黃偉哲（左2）與夫人劉育菁（左1）同台宣傳「秋收台南味」展售活動。（台南市府提供）

雙十連假最甜畫面！台南市長黃偉哲今（10）日與夫人劉育菁攜手北上，親自出席Mega City板橋大遠百「秋收台南味 豐饒好時節」快閃展售活動，現場香氣四溢，吸引大批民眾圍觀，體驗台南秋季限定好味。

亮點之一，是黃偉哲夫婦親手示範「蜂蜜柚香茶」DIY，把台南新鮮紅文旦搭配麻豆農會蜂蜜柚子茶醬，調出酸甜清爽、香氣迷人的絕妙口感；飽滿果肉搭上蜜香氣息，不僅好喝，更讓現場瀰漫濃濃台南味，成為民眾爭相打卡焦點。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，正值秋收季，北部民眾可以一次嚐到台南最道地的秋季美味；哈密瓜產季從10月一路到12月底，甜美多汁，紅文旦與果乾產品香氣濃郁，是全台人氣伴手禮，來這裡一定買得安心、吃得放心，也把台南的甜味帶回家。

黃偉哲提到，台南與大遠百合作多年，每次展售活動都創下亮眼成績，感謝北部消費者支持。他熱情邀請大家，不只在板橋選購台南好物，更要親自南下旅遊，吃在地、玩到底，感受府城魅力。

農業局表示，雙十連假3天展售活動，特別帶來正值產季的紅文旦，緊接著還有西施柚、大白柚等當令果品，讓北部民眾一次品嚐台南秋收的幸福滋味，感受豐收與甜蜜交織的秋季饗宴。

「秋收台南味 豐饒好時節」飄柚香。（台南市府提供）

Mega City板橋大遠百舉辦「「秋收台南味 豐饒好時節」，吸引民眾參觀品嚐。（台南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法