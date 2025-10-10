為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黃偉哲快閃板橋親調蜂蜜柚香茶 民眾搶嚐台南秋收好味

    2025/10/10 22:44 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（左2）與夫人劉育菁（左1）同台宣傳「秋收台南味」展售活動。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左2）與夫人劉育菁（左1）同台宣傳「秋收台南味」展售活動。（台南市府提供）

    雙十連假最甜畫面！台南市長黃偉哲今（10）日與夫人劉育菁攜手北上，親自出席Mega City板橋大遠百「秋收台南味 豐饒好時節」快閃展售活動，現場香氣四溢，吸引大批民眾圍觀，體驗台南秋季限定好味。

    亮點之一，是黃偉哲夫婦親手示範「蜂蜜柚香茶」DIY，把台南新鮮紅文旦搭配麻豆農會蜂蜜柚子茶醬，調出酸甜清爽、香氣迷人的絕妙口感；飽滿果肉搭上蜜香氣息，不僅好喝，更讓現場瀰漫濃濃台南味，成為民眾爭相打卡焦點。

    黃偉哲說，正值秋收季，北部民眾可以一次嚐到台南最道地的秋季美味；哈密瓜產季從10月一路到12月底，甜美多汁，紅文旦與果乾產品香氣濃郁，是全台人氣伴手禮，來這裡一定買得安心、吃得放心，也把台南的甜味帶回家。

    黃偉哲提到，台南與大遠百合作多年，每次展售活動都創下亮眼成績，感謝北部消費者支持。他熱情邀請大家，不只在板橋選購台南好物，更要親自南下旅遊，吃在地、玩到底，感受府城魅力。

    農業局表示，雙十連假3天展售活動，特別帶來正值產季的紅文旦，緊接著還有西施柚、大白柚等當令果品，讓北部民眾一次品嚐台南秋收的幸福滋味，感受豐收與甜蜜交織的秋季饗宴。

    「秋收台南味 豐饒好時節」飄柚香。（台南市府提供）

    「秋收台南味 豐饒好時節」飄柚香。（台南市府提供）

    Mega City板橋大遠百舉辦「「秋收台南味 豐饒好時節」，吸引民眾參觀品嚐。（台南市府提供）

    Mega City板橋大遠百舉辦「「秋收台南味 豐饒好時節」，吸引民眾參觀品嚐。（台南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播