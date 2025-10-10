府城建城300年 白河外角社區10/11、10/12「城外300」活動有趣快來

台南白河外角社區明天起舉辦「城外300」活動，搭建巨型城牆，也有夜遊走讀白河，參加人員手持令牌模仿清代夜巡人員守護地方。（記者楊金城攝）

今年適逢府城城垣建城300年，台南市白河外角社區推出「城外300:我的祖先曾是清代巡夜官」系列活動有趣、搶眼，將在雙十連假10月11、12日下午4點至晚間9點，在白河外角三官寶殿的廟埕廣場舉辦，活動以「城即是文化」、巡夜官為主題策劃歌仔戲演出、夜遊走讀、古市集與多元音樂表演，帶領民眾穿越古今，走讀白河歷史，體驗府城300年的文化厚度與生活溫度。

台南市文化局推動「城垣文化」計畫補助，外角社區中選，活動最大亮點是現場特別搭建1座5公尺高的巨型城牆，夜幕低垂時將化身為光影交錯的「時空隧道」，結合燈光秀營造震撼視覺效果，邀請觀眾走進府城歷史長河。也請來「魚頭君」泡湯的巨型充氣模型，行銷白河著名的關子嶺溫泉。

外角社區理事長張宛樺表示，明天下午由「漾澄製作─筵齋文史工作室」打造的《城內300年》白河在地兒童歌仔戲先登場，戲中有互動橋段邀請觀眾參演，並有歌仔戲身段和妝容體驗。明晚7點則有《城外300年》夜遊奇遇，帶領民眾夜遊走讀白河，化身清代夜巡，與現代社區巡守隊比較，讓親子都能了解「守護」地方的意涵。

兩天安排「穿越古市集」、氣墊樂園、晚上三官寶殿和城垣燈光秀，明天也邀請在地「福仁堂青頭獅」以威武火焰紋青獅開場，象徵驅邪避凶、守護平安，赤山表演藝術坊帶來舞作《十二婆姐》。12日邀請知名的鳳鳴齋國樂團、街頭藝人「水管阿民」帶來表演。

三官寶殿主委陳文進說，活動重現傳統廟口、街景氛圍，提供民眾尋寶、逛市集與親子同樂的文化嘉年華，並透過夜遊走讀與兒童歌仔戲的故事，帶領民眾重新認識家鄉文化。

台南白河外角社區明天起舉辦「城外300」活動，搭建1座5公尺高的巨型城牆，打造「時空隧道」，也請來魚頭君泡湯的巨型充氣模型。（記者楊金城攝）

台南白河外角三官寶殿的燈光秀。（記者楊金城攝）

台南市白河外角社區舉辦「城外300:我的祖先曾是清代巡夜官」活動宣傳海報。（社區提供）

